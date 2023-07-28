https://ria.ru/20230728/niger-1886999586.html
США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом
США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом - РИА Новости, 28.07.2023
США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом
США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:05
2023-07-28T22:05
2023-07-28T22:05
в мире
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джон кирби
мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. "Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби отметил, что США глубоко обеспокоены развитием событий в африканском государстве и продолжают требовать немедленного освобождения президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу группой военных во главе с командующим президентской гвардии.
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в мире, сша, нигер, джон кирби, мохамед базум
В мире, США, Нигер, Джон Кирби, Мохамед Базум
США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом
Кирби: США могут свернуть сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности