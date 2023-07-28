https://ria.ru/20230728/niger-1886999586.html

США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом

США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом - РИА Новости, 28.07.2023

США могут свернуть сотрудничество с Нигером, заявил Белый дом

США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:05

2023-07-28T22:05

2023-07-28T22:05

в мире

сша

нигер

джон кирби

мохамед базум

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. "Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби отметил, что США глубоко обеспокоены развитием событий в африканском государстве и продолжают требовать немедленного освобождения президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу группой военных во главе с командующим президентской гвардии.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html

сша

нигер

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в мире, сша, нигер, джон кирби, мохамед базум