https://ria.ru/20230728/niger-1886844068.html

Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ

Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку, переговоры продолжаются, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:37

2023-07-28T13:44

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мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку, переговоры продолжаются, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Источник, близкий к президенту, заявил Ассошиэйтед Пресс, что Базум не намерен уходить в отставку и что переговоры продолжаются. Однако неясно, кто участвует в этих переговорах, каков характер этих обсуждений и как они проходят", - передает агентство. Как сообщает, в свою очередь, французская газета Monde, несколько источников в окружении Базума заявили в четверг вечером, что он "не подал в отставку". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230728/niger-1886762140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023