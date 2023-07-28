https://ria.ru/20230728/niger-1886844068.html
Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ
Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку, переговоры продолжаются, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:37
2023-07-28T13:37
2023-07-28T13:44
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не намерен уходить в отставку, переговоры продолжаются, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Источник, близкий к президенту, заявил Ассошиэйтед Пресс, что Базум не намерен уходить в отставку и что переговоры продолжаются. Однако неясно, кто участвует в этих переговорах, каков характер этих обсуждений и как они проходят", - передает агентство. Как сообщает, в свою очередь, французская газета Monde, несколько источников в окружении Базума заявили в четверг вечером, что он "не подал в отставку". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230728/niger-1886762140.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Президент Нигера не хочет уходить в отставку, пишут СМИ
Ассошиэйтед Пресс: отстраненный от власти президент Нигера не намерен уходить в отставку