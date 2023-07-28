https://ria.ru/20230728/nepogoda-1886898081.html

Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки

Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки - РИА Новости, 28.07.2023

Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки

Двоих строителей смыло с крыши многоэтажного дома в Белгородской области во время сильного ливня, один из них погиб, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:34

2023-07-28T16:34

2023-07-28T16:34

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886894959_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_f1522dd397177ccf07f407a103ec2e3a.jpg

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Двоих строителей смыло с крыши многоэтажного дома в Белгородской области во время сильного ливня, один из них погиб, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 27 июля двое мужчин 2002 и 2000 годов рождения выполняли работы по замене кровли четырехэтажного жилого дома в городе Строитель Белгородской области без использования средств индивидуальной защиты. "В ходе выполнения работ 22-летний мужчина сорвался с крыши вниз, в результате чего скончался на месте. Его 21-летний коллега также упал с крыши. Мужчина получил множественные травмы и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении СУСК РФ по Белгородской области. Проводится комплекс следственных действий с целью выяснить все обстоятельства произошедшего и установить ответственных за обеспечение безопасности во время проведения работ. Следственные органы уже выяснили, что трудовые отношения с потерпевшими не были официально оформлены. "Яковлевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляет следственное управление. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, произошло резкое ухудшение погодных условий - начался проливной дождь с мощным ветром и градом. Крыша превратилась "в горку в аквапарке", и большой поток воды смыл с нее строителей. В результате они упали с крыши достаточно далеко от этого дома. В четверг вечером ливень, град и сильный ветер обрушились на Белгород, мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома. Поступали сообщения о поваленных деревьях, повреждениях автомобилей, балконов и крыш.

https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html

https://ria.ru/20230724/obrushenie-1885869859.html

https://ria.ru/20230728/mi-8-1886867227.html

белгородская область

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, белгород