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Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки - РИА Новости, 28.07.2023
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16:34 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/nepogoda-1886898081.html
Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки
Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки - РИА Новости, 28.07.2023
Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки
Двоих строителей смыло с крыши многоэтажного дома в Белгородской области во время сильного ливня, один из них погиб, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:34
2023-07-28T16:34
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
белгород
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БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Двоих строителей смыло с крыши многоэтажного дома в Белгородской области во время сильного ливня, один из них погиб, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 27 июля двое мужчин 2002 и 2000 годов рождения выполняли работы по замене кровли четырехэтажного жилого дома в городе Строитель Белгородской области без использования средств индивидуальной защиты. "В ходе выполнения работ 22-летний мужчина сорвался с крыши вниз, в результате чего скончался на месте. Его 21-летний коллега также упал с крыши. Мужчина получил множественные травмы и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении СУСК РФ по Белгородской области. Проводится комплекс следственных действий с целью выяснить все обстоятельства произошедшего и установить ответственных за обеспечение безопасности во время проведения работ. Следственные органы уже выяснили, что трудовые отношения с потерпевшими не были официально оформлены. "Яковлевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляет следственное управление. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, произошло резкое ухудшение погодных условий - начался проливной дождь с мощным ветром и градом. Крыша превратилась "в горку в аквапарке", и большой поток воды смыл с нее строителей. В результате они упали с крыши достаточно далеко от этого дома. В четверг вечером ливень, град и сильный ветер обрушились на Белгород, мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома. Поступали сообщения о поваленных деревьях, повреждениях автомобилей, балконов и крыш.
https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html
https://ria.ru/20230724/obrushenie-1885869859.html
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, белгород
Происшествия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Белгород
Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки

Под Белгородом во время непогоды двое строителей упали с крыши многоэтажки, один погиб

© Фото : СУ СК России по Белгородской областиДом, где проходили работы по замене кровли в городе Строитель Белгородской области
Дом, где проходили работы по замене кровли в городе Строитель Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : СУ СК России по Белгородской области
Дом, где проходили работы по замене кровли в городе Строитель Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Двоих строителей смыло с крыши многоэтажного дома в Белгородской области во время сильного ливня, один из них погиб, возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 27 июля двое мужчин 2002 и 2000 годов рождения выполняли работы по замене кровли четырехэтажного жилого дома в городе Строитель Белгородской области без использования средств индивидуальной защиты.
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"В ходе выполнения работ 22-летний мужчина сорвался с крыши вниз, в результате чего скончался на месте. Его 21-летний коллега также упал с крыши. Мужчина получил множественные травмы и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении СУСК РФ по Белгородской области.
Проводится комплекс следственных действий с целью выяснить все обстоятельства произошедшего и установить ответственных за обеспечение безопасности во время проведения работ. Следственные органы уже выяснили, что трудовые отношения с потерпевшими не были официально оформлены.
"Яковлевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавляет следственное управление.
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Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, произошло резкое ухудшение погодных условий - начался проливной дождь с мощным ветром и градом. Крыша превратилась "в горку в аквапарке", и большой поток воды смыл с нее строителей. В результате они упали с крыши достаточно далеко от этого дома.
В четверг вечером ливень, град и сильный ветер обрушились на Белгород, мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома. Поступали сообщения о поваленных деревьях, повреждениях автомобилей, балконов и крыш.
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