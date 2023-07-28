Немецкий депутат связала поворот Африки к России с неоколониализмом Запада
Дагделен: страны Африки поворачиваются к России из-за неоколониализма Запада
© РИА Новости / Фотохост-агентство ТАСС | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки разворачиваются в сторону России, так как единственная альтернатива, которую ей предлагает Запад является расхищение этих стран в рамках неоколониальной политики, заявила в пятницу депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью телерадиокомпании WDR.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке.
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"Страны Африки поворачиваются в сторону России, потому что западная альтернатива - расхищение и нападением на их суверенитет", - сообщила Дагделен.
В качестве примера она привела представленные в апреле планы по расширению немецкого контингента в Нигере, перечеркнутые недавним мятежом в африканском государстве. По словам Дагделен, это свидетельствует о близорукости Берлина, так как население этой и близлежащих африканских стран уже давно рассматривало такие миссии, как попытку стоять "на шухере" у разграбления недр Африки.
"В немецкой политике по Сахелю необходим разворот вместо того, чтобы поддерживать неоколониальное расхищение региона Францией", - подчеркнула она, напомнив, что МИД Германии ни разу не осудил бомбёжки французскими военными свадебных процессий.
Во избежание долгоиграющих последствий, политик призвала к скорейшему выводу солдат бундесвера и гражданских сил из Нигера.
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"Возможен ведь и катастрофический сценарий – если тысяча военных США и полторы тысячи французских солдат, которые находятся в Нигере – и не исключено, что и с немецкой поддержкой – рискнут военными действиями против путчистов, то это станет стартовым выстрелом для гражданской войны", - добавила она.
По словам Дагделен, несмотря на ранние заверения Берлина, что Нигер является ключевым регионом для развития безопасности и демократии в Африке, она удивилась, насколько неинформированным правительство оказалось после мятежа в африканском государстве в ответах на вопросы депутатов. Политик еще в апреле заявляла в бундестаге, что "не надо быть пророком", чтобы понять, что участие бундесвера в миссиях в Нигере закончится той же "катастрофой", что и в Афганистане и Мали.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.