https://ria.ru/20230728/neokolonializm-1886959213.html

Немецкий депутат связала поворот Африки к России с неоколониализмом Запада

Немецкий депутат связала поворот Африки к России с неоколониализмом Запада - РИА Новости, 28.07.2023

Немецкий депутат связала поворот Африки к России с неоколониализмом Запада

Страны Африки разворачиваются в сторону России, так как единственная альтернатива, которую ей предлагает Запад является расхищение этих стран в рамках... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:23

2023-07-28T18:23

2023-07-28T18:23

в мире

африка

севим дагделен

левая (партия)

нигер

россия

мохамед базум

мид германии

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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки разворачиваются в сторону России, так как единственная альтернатива, которую ей предлагает Запад является расхищение этих стран в рамках неоколониальной политики, заявила в пятницу депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью телерадиокомпании WDR. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке. "Страны Африки поворачиваются в сторону России, потому что западная альтернатива - расхищение и нападением на их суверенитет", - сообщила Дагделен. В качестве примера она привела представленные в апреле планы по расширению немецкого контингента в Нигере, перечеркнутые недавним мятежом в африканском государстве. По словам Дагделен, это свидетельствует о близорукости Берлина, так как население этой и близлежащих африканских стран уже давно рассматривало такие миссии, как попытку стоять "на шухере" у разграбления недр Африки. "В немецкой политике по Сахелю необходим разворот вместо того, чтобы поддерживать неоколониальное расхищение региона Францией", - подчеркнула она, напомнив, что МИД Германии ни разу не осудил бомбёжки французскими военными свадебных процессий. Во избежание долгоиграющих последствий, политик призвала к скорейшему выводу солдат бундесвера и гражданских сил из Нигера. "Возможен ведь и катастрофический сценарий – если тысяча военных США и полторы тысячи французских солдат, которые находятся в Нигере – и не исключено, что и с немецкой поддержкой – рискнут военными действиями против путчистов, то это станет стартовым выстрелом для гражданской войны", - добавила она. По словам Дагделен, несмотря на ранние заверения Берлина, что Нигер является ключевым регионом для развития безопасности и демократии в Африке, она удивилась, насколько неинформированным правительство оказалось после мятежа в африканском государстве в ответах на вопросы депутатов. Политик еще в апреле заявляла в бундестаге, что "не надо быть пророком", чтобы понять, что участие бундесвера в миссиях в Нигере закончится той же "катастрофой", что и в Афганистане и Мали. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230728/organizatsii-1886899680.html

https://ria.ru/20230728/postavka-1886885986.html

https://ria.ru/20230728/sammit-1886820926.html

африка

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россия

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в мире, африка, севим дагделен, левая (партия), нигер, россия, мохамед базум, мид германии, африканский союз, владимир путин