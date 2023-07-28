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Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 28.07.2023 (обновлено: 13:41 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/neftebaza-1886844362.html
Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК
Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК - РИА Новости, 28.07.2023
Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК
Удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР был нанесен, предположительно, снарядом HIMARS, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:38
2023-07-28T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР был нанесен, предположительно, снарядом HIMARS, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщал, что нефтебаза загорелась в результате удара украинскими РСЗО. &quot;СК России расследует факты обстрелов населенных пунктов ДНР... В Шахтерске, предположительно в результате попадания ракет РСЗО HIMARS, получила повреждения нефтебаза&quot;, - говорится в сообщении.Пожар на нефтебазе был потушен, пострадавших, предварительно, не было, передавал корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230727/himars-1886590103.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК

СК сообщил, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожарные во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ
Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР был нанесен, предположительно, снарядом HIMARS, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщал, что нефтебаза загорелась в результате удара украинскими РСЗО.
«

"СК России расследует факты обстрелов населенных пунктов ДНР... В Шахтерске, предположительно в результате попадания ракет РСЗО HIMARS, получила повреждения нефтебаза", - говорится в сообщении.

Пожар на нефтебазе был потушен, пострадавших, предварительно, не было, передавал корреспондент РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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