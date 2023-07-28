https://ria.ru/20230728/neftebaza-1886844362.html

Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК

Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК - РИА Новости, 28.07.2023

Украинские войска ударили по нефтебазе в Шахтерске из HIMARS, сообщил СК

Удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР был нанесен, предположительно, снарядом HIMARS, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:38

2023-07-28T13:38

2023-07-28T13:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827585145_0:295:3115:2047_1920x0_80_0_0_c9f365ff2f9f587af07c49abf2ec8a99.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР был нанесен, предположительно, снарядом HIMARS, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщал, что нефтебаза загорелась в результате удара украинскими РСЗО. "СК России расследует факты обстрелов населенных пунктов ДНР... В Шахтерске, предположительно в результате попадания ракет РСЗО HIMARS, получила повреждения нефтебаза", - говорится в сообщении.Пожар на нефтебазе был потушен, пострадавших, предварительно, не было, передавал корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230727/himars-1886590103.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)