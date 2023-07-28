https://ria.ru/20230728/myanma-1886765437.html
Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ
Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ
Власти Мьянмы перевели бывшего госсоветника (фактически премьер-министра) страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в столице Нейпьидо в одну из... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:54
2023-07-28T08:54
2023-07-28T08:54
в мире
мьянма
нейпьидо
аун сан су чжи
национальная лига за демократию (нлд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749830984_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_c658fd550bc5fe35db7e1ebb79c2f887.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Мьянмы перевели бывшего госсоветника (фактически премьер-министра) страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в столице Нейпьидо в одну из правительственных резиденций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), которую возглавляет опальный политик. Ранее представитель партии заявляла, что военные власти Мьянмы планируют перевести 78-летнюю Аун Сан Су Чжи из тюрьмы под домашний арест. "В понедельник вечером Аун Сан Су Чжи была переведена в правительственный VIP-комплекс", - сообщил источник в НЛД. Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года. Арестованная в день перехода власти к военным Аун Сан Су Чжи длительное время содержалась под домашним арестом. Ей были предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и режима чрезвычайной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции. После объявления приговоров по ряду уголовных дел бывший госсоветник была переведена из-под домашнего ареста в центральную тюрьму столицы Мьянмы города Нейпьидо для отбытия наказания.
https://ria.ru/20220815/prigovor-1809730760.html
https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html
мьянма
нейпьидо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749830984_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0be5c81c909745060060a5a76c940b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, нейпьидо, аун сан су чжи, национальная лига за демократию (нлд)
В мире, Мьянма, Нейпьидо, Аун Сан Су Чжи, Национальная лига за демократию (НЛД)
Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ
Франс Пресс: власти Мьянмы перевели Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в резиденцию
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Власти Мьянмы перевели бывшего госсоветника (фактически премьер-министра) страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в столице Нейпьидо в одну из правительственных резиденций, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник в партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), которую возглавляет опальный политик.
Ранее представитель партии заявляла, что военные власти Мьянмы планируют перевести 78-летнюю Аун Сан Су Чжи из тюрьмы под домашний арест.
В Мьянме экс-госсоветника приговорили к еще шести годам тюрьмы
"В понедельник вечером Аун Сан Су Чжи была переведена в правительственный VIP-комплекс", - сообщил источник в НЛД.
Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.
Арестованная в день перехода власти к военным Аун Сан Су Чжи длительное время содержалась под домашним арестом. Ей были предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и режима чрезвычайной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции. После объявления приговоров по ряду уголовных дел бывший госсоветник была переведена из-под домашнего ареста в центральную тюрьму столицы Мьянмы города Нейпьидо для отбытия наказания.
Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи поместили в тюрьму