https://ria.ru/20230728/myanma-1886765437.html

Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ

Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Аун Сан Су Чжи перевели в правительственную резиденцию, пишут СМИ

Власти Мьянмы перевели бывшего госсоветника (фактически премьер-министра) страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в столице Нейпьидо в одну из... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:54

2023-07-28T08:54

2023-07-28T08:54

в мире

мьянма

нейпьидо

аун сан су чжи

национальная лига за демократию (нлд)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Власти Мьянмы перевели бывшего госсоветника (фактически премьер-министра) страны, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи из тюрьмы в столице Нейпьидо в одну из правительственных резиденций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), которую возглавляет опальный политик. Ранее представитель партии заявляла, что военные власти Мьянмы планируют перевести 78-летнюю Аун Сан Су Чжи из тюрьмы под домашний арест. "В понедельник вечером Аун Сан Су Чжи была переведена в правительственный VIP-комплекс", - сообщил источник в НЛД. Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года. Арестованная в день перехода власти к военным Аун Сан Су Чжи длительное время содержалась под домашним арестом. Ей были предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и режима чрезвычайной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции. После объявления приговоров по ряду уголовных дел бывший госсоветник была переведена из-под домашнего ареста в центральную тюрьму столицы Мьянмы города Нейпьидо для отбытия наказания.

https://ria.ru/20220815/prigovor-1809730760.html

https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html

мьянма

нейпьидо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, нейпьидо, аун сан су чжи, национальная лига за демократию (нлд)