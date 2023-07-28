https://ria.ru/20230728/moskva-1886807373.html
Более 80% работ по благоустройству 2 зон отдыха выполнили на западе Москвы
Более 80% работ по благоустройству 2 зон отдыха выполнили на западе Москвы - РИА Новости, 28.07.2023
Более 80% работ по благоустройству 2 зон отдыха выполнили на западе Москвы
Более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы выполнили на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:52
2023-07-28T11:52
2023-07-28T11:53
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы выполнили на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы", - рассказал он. Бирюков отметил, что благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы". "В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра", - добавил он. Заммэра подчеркнул, что работы выполняются одновременно на всей набережной и на Аллее спортивной Славы, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры. "В настоящее время практически завершено устройство кабельной канализации протяженностью 16,2 тысячи метров, в которую уберут воздушные провода. Вдоль улицы Косыгина установили девятиметровые опоры наружного освещения и приступили к оборудованию уличных торшеров высотой 4,5 и шесть метров. В рамках проекта сделаем на набережной прогулочную зону, для любителей бега появится дорожка со специальным покрытием, обустроим и двухстороннюю велороллерную трассу", - отметил Бирюков. Он также добавил, что на Аллее спортивной славы установят стелы, посвященные истории зимних Олимпиад и их героям, организуют экоплощадку со стендами, посвященными заказнику "Воробьевы горы", поставят удобные лавочки для отдыха и качели, сделают площадку для паркура и зону для игры в петанк летом и в керлинг зимой, разместят павильоны для кафе, пункта проката, комнаты матери и ребенка. Кроме того, полностью обновят лестничные спуски к набережной, построенные более 50 лет назад: специалисты уже демонтировали старые лестницы, сделали металлический каркас, сейчас завершают монтаж перил и ступеней из гранита. Бирюков сообщил, что запланировано озеленение территорий, начаты работы по обустройству газона. Общая площадь "зеленого ковра" составит почти 88 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html
https://ria.ru/20230722/prudy-1885648260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы выполнили на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы", - рассказал он.
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Бирюков отметил, что благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы".
"В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра", - добавил он.
Заммэра подчеркнул, что работы выполняются одновременно на всей набережной и на Аллее спортивной Славы, для безопасности пешеходов выставлены ограждения, размещены информационные баннеры.
"В настоящее время практически завершено устройство кабельной канализации протяженностью 16,2 тысячи метров, в которую уберут воздушные провода. Вдоль улицы Косыгина установили девятиметровые опоры наружного освещения и приступили к оборудованию уличных торшеров высотой 4,5 и шесть метров. В рамках проекта сделаем на набережной прогулочную зону, для любителей бега появится дорожка со специальным покрытием, обустроим и двухстороннюю велороллерную трассу", - отметил Бирюков
.
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Он также добавил, что на Аллее спортивной славы установят стелы, посвященные истории зимних Олимпиад и их героям, организуют экоплощадку со стендами, посвященными заказнику "Воробьевы горы", поставят удобные лавочки для отдыха и качели, сделают площадку для паркура и зону для игры в петанк летом и в керлинг зимой, разместят павильоны для кафе, пункта проката, комнаты матери и ребенка. Кроме того, полностью обновят лестничные спуски к набережной, построенные более 50 лет назад: специалисты уже демонтировали старые лестницы, сделали металлический каркас, сейчас завершают монтаж перил и ступеней из гранита.
Бирюков сообщил, что запланировано озеленение территорий, начаты работы по обустройству газона. Общая площадь "зеленого ковра" составит почти 88 тысяч квадратных метров.