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"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике - РИА Новости, 28.07.2023
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13:52 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/megafon-1886847645.html
"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике - РИА Новости, 28.07.2023
"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
"МегаФон" оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом "Онлайн-мониторинг воды"; решение на базе технологии интернета вещей позволяет с фиксировать... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:52
2023-07-28T13:52
геленджик
мегафон
алексей сорокин
александр осипов
мобильная связь
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "МегаФон" оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом "Онлайн-мониторинг воды"; решение на базе технологии интернета вещей позволяет с фиксировать фактический объем потребления воды, сообщает пресс-служба мобильного оператора. На первом этапе под контролем "умных" счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Информация поступает по выделенному каналу связи. В личный кабинет ресурсоснабжающей организации они передаются с почасовой разбивкой, что помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется, говорится в сообщении. "Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса", - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений "МегаФона" Александр Осипов, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин отметил, что цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы компании. "Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных "МегаФоном". Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами "МегаФона" прямо из "сердца" компании – диспетчерской службы", - цитирует пресс-служба Сорокина.
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геленджик, мегафон, алексей сорокин, александр осипов, мобильная связь
Геленджик, Мегафон, Алексей Сорокин, Александр Осипов, мобильная связь

"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "МегаФон" оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом "Онлайн-мониторинг воды"; решение на базе технологии интернета вещей позволяет с фиксировать фактический объем потребления воды, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
На первом этапе под контролем "умных" счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Информация поступает по выделенному каналу связи. В личный кабинет ресурсоснабжающей организации они передаются с почасовой разбивкой, что помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется, говорится в сообщении.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 14:56
"Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса", - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений "МегаФона" Александр Осипов, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин отметил, что цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы компании. "Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных "МегаФоном". Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами "МегаФона" прямо из "сердца" компании – диспетчерской службы", - цитирует пресс-служба Сорокина.
 
ГеленджикМегафонАлексей СорокинАлександр Осиповмобильная связь
 
 
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