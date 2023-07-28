"МегаФон" автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "МегаФон" оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом "Онлайн-мониторинг воды"; решение на базе технологии интернета вещей позволяет с фиксировать фактический объем потребления воды, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
На первом этапе под контролем "умных" счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Информация поступает по выделенному каналу связи. В личный кабинет ресурсоснабжающей организации они передаются с почасовой разбивкой, что помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется, говорится в сообщении.
"Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса", - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений "МегаФона" Александр Осипов, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин отметил, что цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы компании. "Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных "МегаФоном". Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами "МегаФона" прямо из "сердца" компании – диспетчерской службы", - цитирует пресс-служба Сорокина.