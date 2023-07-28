СМИ: Белый дом следит за здоровьем лидера республиканцев в сенате
Politico: Белый дом следит за здоровьем сенатора Макконнелла после недавнего инцидента
© AP Photo / Senate TelevisionЛидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл
© AP Photo / Senate Television
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Белый дом внимательно следит за состоянием здоровья Митча Макконнелла, лидера республиканцев в сенате, который недавно резко замолчал и замер на пресс-конференции, пишет издание Politico.
На этой неделе глава республиканцев в сенате Макконнелл резко прервал пресс-конференцию, после чего его попытались увести в сторону, что породило вопросы о состоянии его здоровья. На середине фразы законодатель вдруг остановился, замолчал и замер, всматриваясь вдаль. В соцсетях на данный инцидент отреагировали вопросами об истинном состоянии здоровья законодателя, высказываясь о необходимости ввести возрастные ограничения для занимающих высокие посты политиков.
"Помощники из Белого дома негласно обращаются к сенаторам и сотрудникам из обеих партий, чтобы узнать новости о здоровье лидера меньшинства", - указывает Politico. Байден созвонился с Макконнеллом после инцидента на пресс-конференции, и они тепло пообщались, сообщает Politico со ссылкой на анонимных помощников президента.
В Белом доме обеспокоены возможным уходом Макконнелла с поста лидера республиканцев в сенате, поскольку Байден во многом опирается именно на его готовность идти на компромисс при продвижении законотворческих инициатив, пишет Politico. В Вашингтоне многие убеждены, что Макконнелл не будет переизбираться.
Возможным преемником Макконнелла называется сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн. Тем не менее, независимо от того, кто станет приемником Макконнелла, фракцию республиканцев может ждать "хаос", считает сенатор-демократ, опрошенный Politico на условиях анонимности. В свою очередь, администрация Белого дома при любом раскладе будет вынуждена сосуществовать с менее сговорчивой фракцией республиканцев в сенате, пишет издание.