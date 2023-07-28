https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html

Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии

Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии - РИА Новости, 28.07.2023

Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T22:00

2023-07-28T22:00

2023-07-28T22:00

россия

ливия

северная африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан, хотя товарооборот развивается неплохо. "У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", - сказал Путин. Он отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. "Товарооборот в 2022 вырос на 67,5 процента. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза", - отметил президент РФ. Среди приоритетных направлений он назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

россия

ливия

северная африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ливия, северная африка, владимир путин, форум "россия — африка"