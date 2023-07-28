Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии
Путин: потенциал взаимодействия России и Ливии далеко не исчерпан
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан, хотя товарооборот развивается неплохо.
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"У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", - сказал Путин.
Он отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке.
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"Товарооборот в 2022 вырос на 67,5 процента. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза", - отметил президент РФ.
Среди приоритетных направлений он назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.