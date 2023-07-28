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Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии - РИА Новости, 28.07.2023
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22:00 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html
Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии
Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии - РИА Новости, 28.07.2023
Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии
Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:00
2023-07-28T22:00
россия
ливия
северная африка
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан, хотя товарооборот развивается неплохо. "У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", - сказал Путин. Он отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. "Товарооборот в 2022 вырос на 67,5 процента. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза", - отметил президент РФ. Среди приоритетных направлений он назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, ливия, северная африка, владимир путин, форум "россия — африка"
Россия, Ливия, Северная Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин оценил потенциал взаимодействия России и Ливии

Путин: потенциал взаимодействия России и Ливии далеко не исчерпан

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи, заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан, хотя товарооборот развивается неплохо.
«
"У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", - сказал Путин.
Он отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке.
«
"Товарооборот в 2022 вырос на 67,5 процента. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза", - отметил президент РФ.
Среди приоритетных направлений он назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией
Вчера, 18:23
 
РоссияЛивияСеверная АфрикаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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