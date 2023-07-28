https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html
В Кузбассе в новом учебном году откроют 66 центров "Точка роста"
В Кузбассе в новом учебном году откроют 66 центров "Точка роста" - РИА Новости, 28.07.2023
В Кузбассе в новом учебном году откроют 66 центров "Точка роста"
В Кузбассе в новом учебном году будут открыты 66 центров "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:24
2023-07-28T13:24
2023-07-28T16:03
общество
ленинск-кузнецкий
таштагольский район
мыски
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 28 июл – РИА Новости. В Кузбассе в новом учебном году будут открыты 66 центров "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе в новом учебном году будут открыты 66 центров "Точка роста". Образовательные центры появятся в 16 муниципалитетах в рамках федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование", который реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. На это выделено более 144 миллионов рублей, в том числе 140,5 миллиона рублей — из федерального бюджета", – говорится в сообщении. Отмечается, что учебные центры оснащены всем необходимым оборудованием и образовательными комплектами, в том числе наборами цифровых датчиков для проведения лабораторных и практических работ, робототехникой для физики, химии, биологии и технологии. "Мы создаем равные возможности для получения качественного образования во всех территориях Кузбасса. Благодаря центрам "Точка роста" школьники не только в городах, но и в небольших селах могут заниматься на самом современном оборудовании, получать умения и навыки по различным предметам учебной программы", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. В Кемеровском муниципальном округе "Точки роста" в новом учебном году откроют на базе Верхотомской, Старочервовской, Металлплощадской, Береговской и Пригородной школ. В данный момент в округе работают уже 11 образовательных центров. В Юргинском муниципальном округе появятся шесть новых центров "Точка роста" — в Большеямской, Новоромановской, Зеледеевской, Попереченской, Арлюкской школах, а также в поселке Юргинский. За последние три года в округе были созданы шесть "Точек роста". С нового учебного года на базе 12 общеобразовательных организаций Юргинского муниципального округа в центрах будут заниматься более 1800 детей. Также "Точки роста" появятся в Мариинском и Яшкинском округах — по шесть в каждом. В Тяжинском округе начнут работу семь центров, по пять — в Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком округах, по четыре — в Прокопьевском, Топкинском округах и Таштагольском районе, по три — в Мысках, Гурьевском, Чебулинском и Яйском округах. Также "Точки роста" откроют в школе №34 Тайги и в селе Куликовка Тисульского округа. Всего с 2019 года в Кузбассе были открыты 213 центров "Точка роста".
https://ria.ru/20230727/tochka_rosta-1886643159.html
https://ria.ru/20220912/obrazovanie-1816190194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинск-кузнецкий, таштагольский район, мыски, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский район, Мыски, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
В Кузбассе в новом учебном году откроют 66 центров "Точка роста"
В Кузбассе в новом учебном году откроют 66 центров "Точка роста" в 16 муниципалитетах
КЕМЕРОВО, 28 июл – РИА Новости.
В Кузбассе в новом учебном году будут открыты 66 центров "Точка роста", сообщает пресс-служба правительства региона
.
"В Кузбассе в новом учебном году будут открыты 66 центров "Точка роста". Образовательные центры появятся в 16 муниципалитетах в рамках федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование", который реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина
. На это выделено более 144 миллионов рублей, в том числе 140,5 миллиона рублей — из федерального бюджета", – говорится в сообщении.
В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей
Отмечается, что учебные центры оснащены всем необходимым оборудованием и образовательными комплектами, в том числе наборами цифровых датчиков для проведения лабораторных и практических работ, робототехникой для физики, химии, биологии и технологии.
«
"Мы создаем равные возможности для получения качественного образования во всех территориях Кузбасса. Благодаря центрам "Точка роста" школьники не только в городах, но и в небольших селах могут заниматься на самом современном оборудовании, получать умения и навыки по различным предметам учебной программы", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
В Кемеровском муниципальном округе "Точки роста" в новом учебном году откроют на базе Верхотомской, Старочервовской, Металлплощадской, Береговской и Пригородной школ. В данный момент в округе работают уже 11 образовательных центров.
В Юргинском муниципальном округе появятся шесть новых центров "Точка роста" — в Большеямской, Новоромановской, Зеледеевской, Попереченской, Арлюкской школах, а также в поселке Юргинский. За последние три года в округе были созданы шесть "Точек роста". С нового учебного года на базе 12 общеобразовательных организаций Юргинского муниципального округа в центрах будут заниматься более 1800 детей. Также "Точки роста" появятся в Мариинском и Яшкинском округах — по шесть в каждом.
В Тяжинском округе начнут работу семь центров, по пять — в Ленинск-Кузнецком
и Новокузнецком округах, по четыре — в Прокопьевском, Топкинском округах и Таштагольском районе
, по три — в Мысках
, Гурьевском, Чебулинском и Яйском округах. Также "Точки роста" откроют в школе №34 Тайги
и в селе Куликовка Тисульского округа.
Всего с 2019 года в Кузбассе были открыты 213 центров "Точка роста".
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