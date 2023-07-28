https://ria.ru/20230728/kreditor-1886997773.html
Пермяка, пытавшегося убить знакомого, приговорили к 12 годам колонии
Пермяка, пытавшегося убить знакомого, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 28.07.2023
Пермяка, пытавшегося убить знакомого, приговорили к 12 годам колонии
Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Перми, пытавшегося из пистолета убить знакомого, чтобы не отдавать ему долг, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:49
2023-07-28T21:49
2023-07-28T21:50
происшествия
жилье
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Перми, пытавшегося из пистолета убить знакомого, чтобы не отдавать ему долг, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, житель Перми в 2018 году занял крупную сумму денег у своего знакомого. Все договорённости между мужчинами о выплате долга были устными. Через некоторое время должник не захотел возвращать полученные взаймы деньги. Он вооружился пистолетом, подкараулил кредитора на улице в Мотовилихинском районе Перми и трижды выстрелил в направлении его головы. Потом заёмщик повалил потерпевшего на дорогу и стал душить. Крики пострадавшего услышал прохожий, который вмешался в ситуацию и не позволил злоумышленнику довести задуманное убийство до конца. После этого нападавший попытался уехать на автомобиле кредитора, но не справился с управлением и застрял в сугробе. Тогда он бросил машину и убежал. Через некоторое время нападавшего разыскали и задержали. Следователями фигуранту было предъявлено обвинение в покушении на убийство и угоне автомобиля. "Виновному с учетом ранее назначенного наказания окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html
https://ria.ru/20230726/ubiystvo-1886456216.html
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происшествия, жилье, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермяка, пытавшегося убить знакомого, приговорили к 12 годам колонии
Пермяка, пытавшегося убить знакомого из пистолета, приговорили к 12 годам колонии