Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 28.07.2023 (обновлено: 15:08 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/kotyakov-1886869418.html
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной - РИА Новости, 28.07.2023
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной
Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:02
2023-07-28T15:08
россия
антон котяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
САМАРА, 28 июл – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", - сказал Котяков.Он отметил, что "сейчас Россия находится на исторических отметках минимума по безработице" и является лидером по этому показателю даже среди европейских стран. "Поэтому он (показатель безработицы) считается на данный момент приемлемым. И его стабильность в горизонте средней перспективы будет сохраняться", - подчеркнул Котяков.По его словам, "безработица бесконечно снижаться не может, поскольку существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", но власти им помогают.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков
Россия, Антон Котяков
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной

Глава Минтруда Котяков: Россия находится на исторических отметках минимума по безработице

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июл – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", - сказал Котяков.
Он отметил, что "сейчас Россия находится на исторических отметках минимума по безработице" и является лидером по этому показателю даже среди европейских стран. "Поэтому он (показатель безработицы) считается на данный момент приемлемым. И его стабильность в горизонте средней перспективы будет сохраняться", - подчеркнул Котяков.
По его словам, "безработица бесконечно снижаться не может, поскольку существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", но власти им помогают.
Президент России Владимир Путин
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
25 июля, 17:38
 
РоссияАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала