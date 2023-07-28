https://ria.ru/20230728/kotyakov-1886869418.html
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной - РИА Новости, 28.07.2023
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной
Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:02
2023-07-28T15:02
2023-07-28T15:08
россия
антон котяков
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САМАРА, 28 июл – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", - сказал Котяков.Он отметил, что "сейчас Россия находится на исторических отметках минимума по безработице" и является лидером по этому показателю даже среди европейских стран. "Поэтому он (показатель безработицы) считается на данный момент приемлемым. И его стабильность в горизонте средней перспективы будет сохраняться", - подчеркнул Котяков.По его словам, "безработица бесконечно снижаться не может, поскольку существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", но власти им помогают.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
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россия, антон котяков
Котяков назвал ситуацию на рынке труда максимально стабильной
Глава Минтруда Котяков: Россия находится на исторических отметках минимума по безработице
САМАРА, 28 июл – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России сегодня максимально стабильна, страна находится на исторических отметках минимума по безработице, заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", - сказал Котяков.
Он отметил, что "сейчас Россия находится на исторических отметках минимума по безработице" и является лидером по этому показателю даже среди европейских стран. "Поэтому он (показатель безработицы) считается на данный момент приемлемым. И его стабильность в горизонте средней перспективы будет сохраняться", - подчеркнул Котяков.
По его словам, "безработица бесконечно снижаться не может, поскольку существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", но власти им помогают.
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