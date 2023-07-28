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Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 28.07.2023
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21:09 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kosmos-1886993971.html
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе
Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:09
2023-07-28T21:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования на благо всего человечества", - говорится в тексте декларации.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886992347.html
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В мире, Россия, Африка, Космос - РИА Наука, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия и страны Африки продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля.
«
"Продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования на благо всего человечества", - говорится в тексте декларации.
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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