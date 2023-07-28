https://ria.ru/20230728/kosmos-1886993971.html

Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T21:09

2023-07-28T21:09

2023-07-28T21:09

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования на благо всего человечества", - говорится в тексте декларации.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886992347.html

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