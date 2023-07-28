https://ria.ru/20230728/kosmos-1886993971.html
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе
Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:09
2023-07-28T21:09
2023-07-28T21:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации второго саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования на благо всего человечества", - говорится в тексте декларации.
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в мире, россия, африка, космос - риа наука, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Африка, Космос - РИА Наука, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе
Россия и страны Африки продолжат шаги по предотвращению гонки вооружений в космосе