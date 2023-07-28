https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html

Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции

Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 28.07.2023

Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции

Исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:56

2023-07-28T16:56

2023-07-28T17:43

турция

в мире

европа

швеция

ирак

мид ирана

хакан фидан

лига арабских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

СТАМБУЛ, 28 июл — РИА Новости. Исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан."ОИС на заседании 31 июля выразит протест акциям по осквернению Корана, я уверен, что будет принято несколько решений. Впервые исламский мир предпримет совместные действия и выскажет единую позицию", — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.Как заметил Фидан, Анкара считает ошибочной трактовку таких акций как реализацию свободы выражения мнения.Экстренное заседание ОИС на уровне глав МИД пройдет 31 июля, сообщил ранее МИД Ирана.В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сжигали экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.Кроме того, осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало реакцию во многих странах мира. Ирак потребовал от шведских властей выдать иммигранта — автора акции. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.

https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html

https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html

турция

европа

швеция

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, европа, швеция, ирак, мид ирана, хакан фидан, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества