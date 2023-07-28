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Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 28.07.2023
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16:56 28.07.2023 (обновлено: 17:43 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 28.07.2023
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции
Исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:56
2023-07-28T17:43
турция
в мире
европа
швеция
ирак
мид ирана
хакан фидан
лига арабских государств
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СТАМБУЛ, 28 июл — РИА Новости. Исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан."ОИС на заседании 31 июля выразит протест акциям по осквернению Корана, я уверен, что будет принято несколько решений. Впервые исламский мир предпримет совместные действия и выскажет единую позицию", — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.Как заметил Фидан, Анкара считает ошибочной трактовку таких акций как реализацию свободы выражения мнения.Экстренное заседание ОИС на уровне глав МИД пройдет 31 июля, сообщил ранее МИД Ирана.В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сжигали экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.Кроме того, осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало реакцию во многих странах мира. Ирак потребовал от шведских властей выдать иммигранта — автора акции. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
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турция, в мире, европа, швеция, ирак, мид ирана, хакан фидан, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества
Турция, В мире, Европа, Швеция, Ирак, МИД Ирана, Хакан Фидан, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан пообещал совместный ответ стран ОИС на акции по осквернению Корана

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 июл — РИА Новости. Исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"ОИС на заседании 31 июля выразит протест акциям по осквернению Корана, я уверен, что будет принято несколько решений. Впервые исламский мир предпримет совместные действия и выскажет единую позицию", — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.
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Как заметил Фидан, Анкара считает ошибочной трактовку таких акций как реализацию свободы выражения мнения.
Экстренное заседание ОИС на уровне глав МИД пройдет 31 июля, сообщил ранее МИД Ирана.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сжигали экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
Кроме того, осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало реакцию во многих странах мира. Ирак потребовал от шведских властей выдать иммигранта — автора акции.
Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве.
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ТурцияВ миреЕвропаШвецияИракМИД ИранаХакан ФиданЛига арабских государствОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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