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Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына - РИА Новости, 28.07.2023
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07:48 28.07.2023 (обновлено: 07:56 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/kndr-1886760717.html
Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына
Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына - РИА Новости, 28.07.2023
Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:48
2023-07-28T07:56
в мире
россия
китай
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской войны, с участием правительства КНДР и лидера страны Ким Чен Ына, а также ветеранов войны, министр обороны РФ зачитал на заседании послание президента РФ Владимира Путина, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Заседание прошло 27 июля с участием Ким Чен Ына и делегаций РФ и КНР, находившихся в то время в КНДР, в том числе министра Шойгу. Также присутствовали члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхор, ответственные секретари провинциальных парткомов, ответственные работники Президиума ВНС, кабинета министров, общественных организаций трудящихся, ветераны войны, командиры из министерства обороны и сами министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, командующие видами войск КНА и командиры крупных соединений. Шойгу и глава правительственной делегации КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Хунчжун заняли места на трибуне. На заседании был исполнен гимн КНДР, член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль Хван выступил с речью. Он "горячо приветствовал" Шойгу и передал "сердечный боевой привет" правительству, армии и народу России, которые ведут "историческую борьбу за строительство могучей России". "Он подчеркнул, что пока существуют силы, стремящиеся к установлению своего господства над другими, – те, которые, преследуя гегемонию и экспансию, пытаются повсеместно на Земле сфабриковывать кровавые конфронтации, перевороты и войну, подстрекать к ним, сковывать и повреждать другие страны, пока существует их насилие, любые регионы и страны подвержены опасности. Он продолжил, что правительство и народ КНДР будут твердо стоять на стороне стран, которые выступают против гегемонии США, и будет сражаться вместе с ними в одном окопе", - говорится в сообщении ЦТАК. Шойгу также зачитал приветственное послание участникам заседания от президента РФ. Все присутствующие выразили благодарность за послание, в котором Путин "от всей души поздравил" Ким Чен Ына и других участников с праздником победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов).
https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html
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пхеньян
кндр (северная корея)
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в мире, россия, китай, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Китай, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына

ЦТАК: Шойгу принял участие в торжественном заседании в Пхеньяне с участием Ким Чен Ына

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской войны, с участием правительства КНДР и лидера страны Ким Чен Ына, а также ветеранов войны, министр обороны РФ зачитал на заседании послание президента РФ Владимира Путина, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Заседание прошло 27 июля с участием Ким Чен Ына и делегаций РФ и КНР, находившихся в то время в КНДР, в том числе министра Шойгу. Также присутствовали члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхор, ответственные секретари провинциальных парткомов, ответственные работники Президиума ВНС, кабинета министров, общественных организаций трудящихся, ветераны войны, командиры из министерства обороны и сами министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, командующие видами войск КНА и командиры крупных соединений.
Шойгу и глава правительственной делегации КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Хунчжун заняли места на трибуне. На заседании был исполнен гимн КНДР, член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль Хван выступил с речью. Он "горячо приветствовал" Шойгу и передал "сердечный боевой привет" правительству, армии и народу России, которые ведут "историческую борьбу за строительство могучей России".
"Он подчеркнул, что пока существуют силы, стремящиеся к установлению своего господства над другими, – те, которые, преследуя гегемонию и экспансию, пытаются повсеместно на Земле сфабриковывать кровавые конфронтации, перевороты и войну, подстрекать к ним, сковывать и повреждать другие страны, пока существует их насилие, любые регионы и страны подвержены опасности. Он продолжил, что правительство и народ КНДР будут твердо стоять на стороне стран, которые выступают против гегемонии США, и будет сражаться вместе с ними в одном окопе", - говорится в сообщении ЦТАК.
Шойгу также зачитал приветственное послание участникам заседания от президента РФ. Все присутствующие выразили благодарность за послание, в котором Путин "от всей души поздравил" Ким Чен Ына и других участников с праздником победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
06:57
 
В миреРоссияКитайПхеньянСергей ШойгуКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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