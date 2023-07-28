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Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына

Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына - РИА Новости, 28.07.2023

Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:48

2023-07-28T07:48

2023-07-28T07:56

в мире

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской войны, с участием правительства КНДР и лидера страны Ким Чен Ына, а также ветеранов войны, министр обороны РФ зачитал на заседании послание президента РФ Владимира Путина, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Заседание прошло 27 июля с участием Ким Чен Ына и делегаций РФ и КНР, находившихся в то время в КНДР, в том числе министра Шойгу. Также присутствовали члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхор, ответственные секретари провинциальных парткомов, ответственные работники Президиума ВНС, кабинета министров, общественных организаций трудящихся, ветераны войны, командиры из министерства обороны и сами министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, командующие видами войск КНА и командиры крупных соединений. Шойгу и глава правительственной делегации КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Хунчжун заняли места на трибуне. На заседании был исполнен гимн КНДР, член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль Хван выступил с речью. Он "горячо приветствовал" Шойгу и передал "сердечный боевой привет" правительству, армии и народу России, которые ведут "историческую борьбу за строительство могучей России". "Он подчеркнул, что пока существуют силы, стремящиеся к установлению своего господства над другими, – те, которые, преследуя гегемонию и экспансию, пытаются повсеместно на Земле сфабриковывать кровавые конфронтации, перевороты и войну, подстрекать к ним, сковывать и повреждать другие страны, пока существует их насилие, любые регионы и страны подвержены опасности. Он продолжил, что правительство и народ КНДР будут твердо стоять на стороне стран, которые выступают против гегемонии США, и будет сражаться вместе с ними в одном окопе", - говорится в сообщении ЦТАК. Шойгу также зачитал приветственное послание участникам заседания от президента РФ. Все присутствующие выразили благодарность за послание, в котором Путин "от всей души поздравил" Ким Чен Ына и других участников с праздником победы в Отечественной освободительной войне (Корейской войне 1950-1953 годов).

https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html

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китай

пхеньян

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