https://ria.ru/20230728/kmsp-1886804535.html

Высокотех получил почти 23 млрд рублей по программе КМСП

Высокотех получил почти 23 млрд рублей по программе КМСП - РИА Новости, 28.07.2023

Высокотех получил почти 23 млрд рублей по программе КМСП

Более 140 высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса заключили договоры на общую сумму 22,8 миллиарда рублей по программе "Взлет — от стартапа до... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:45

2023-07-28T11:45

2023-07-28T11:45

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 140 высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса заключили договоры на общую сумму 22,8 миллиарда рублей по программе "Взлет — от стартапа до IPO", оператором которой является Корпорации МСП, сообщает пресс-служа КМСП. Корпорация осуществляет кредитование по льготной ставке 3% годовых через дочерний МСП Банк. Лидерами по количеству обращений стали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Республики Башкортостан. Чаще всего за льготными кредитами обращались предприниматели, занимающиеся разработкой программного обеспечения, научными исследованиями, производством машин и оборудования, говорится в сообщении. "Развитие высокотехнологичных производств — это не только решение задачи по внедрению инновационных технологий и выпуску импортозамещающей продукции. Такие компании формируют кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. Речь не идет исключительно про IT-сектор. Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП и задача государства — создать условия для развития этого потенциала", – рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках посещения ИТМО, слова которого приведены на официальном сайте Минэкономразвития РФ. В свою очередь, председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что такая мера поддержки высокотехнологичных компаний как льготное кредитование показала свою востребованность. "Что особенно важно, расширяется и география охвата программы – если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России", — цитирует пресс-служба Исаевича. Государственная программа развития высокотехнологичных компаний предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. Подать заявку на участие в ней можно через Цифровую платформу МСП.РФ, которая реализуется Корпорацией МСП и Минэкономразвития в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". На меры поддержки в рамках программы "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика. Реализацию программы курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/podderzhka-1886165813.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич