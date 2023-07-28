https://ria.ru/20230728/issledovaniya-1886996309.html
Россия и Африка будут сотрудничать в сфере космических технологий
Россия и Африка будут сотрудничать в сфере космических технологий - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут сотрудничать в сфере космических технологий
Россия и Африка будут проводить совместные исследования в сфере космических технологий и исследования космоса, говорится в плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:27
2023-07-28T21:27
2023-07-28T21:27
космос - риа наука
африка
россия
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут проводить совместные исследования в сфере космических технологий и исследования космоса, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Наука, технологии и инновации... Проводить совместные исследования и разработки, осуществлять обмен информацией, а также наращивать потенциал взаимодействия в сфере космических технологий и их применения, космических наук и исследования космического пространства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, африка, россия, форум "россия — африка"
Космос - РИА Наука, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка будут сотрудничать в сфере космических технологий
План: Россия и Африка будут проводить исследования в сфере космических технологий