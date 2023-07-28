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Фальков оценил подготовку Гжельского университета к новому учебному году

Фальков оценил подготовку Гжельского университета к новому учебному году - РИА Новости, 28.07.2023

Фальков оценил подготовку Гжельского университета к новому учебному году

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил подмосковный Гжельский государственный университет и узнал об особенностях приемной кампании,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:34

2023-07-28T13:34

2023-07-28T13:34

год педагога и наставника

общество

валерий фальков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил подмосковный Гжельский государственный университет и узнал об особенностях приемной кампании, проверил учебно-производственные мастерские и условия проживания иногородних учащихся. "Давайте поменьше формализма. Посмотрим, как приемная кампания идёт - первое, и второе: у нас 2023 год - Год педагога и наставника, прошлый год был связан с народными промыслами. У вас здесь крупное предприятие, я хочу разобраться, как у вас здесь отношения выстроены с рынком труда, как говорят, с крупнейшим предприятием, ну и посмотреть, какая техническая база, ну и другие вопросы пообсуждать, связанные с развитием университета. Университет небольшой, но как говорят в народе - мал золотник, да дорог", - отметил Фальков. Министр в ходе рабочего визита пообщался с ректором ГГУ Денисом Сомовым и познакомился с преподавательским составом. В ходе экскурсии по вузу Фальков узнал о процессе трудоустройства, количестве выпускников, работающих по полученной специальности, посетил учебно-производственные мастерские и музей декоративно-прикладного искусства. Познакомился с мастерами и аспектами изготовления керамической посуды. Далее встреча перенеслась в первый корпус студенческого общежития, где министр удивился излишней ухоженностью помещений и отсутствию в них студентов, хотя, по словам заместитель начальника управления воспитательной работы и молодёжной политики ГГУ Ксении Разумовской, все три общежития ГГУ полностью укомплектованы. По данным пресс-службы ГГУ, основным направлением вуза является подготовка кадров для народных художественных промыслов, а также образования, экономики, государственного и муниципального управления, туристической, строительной и других отраслей. На текущий момент в университете более 5000 обучающихся вуза и колледжа, в том числе 280 студентов из 20 зарубежных стран. Реализуется 29 программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и 13 специальностей среднего профессионального образования. В структуру университета входят два института, колледж, а также пять художественных школ. Наиболее популярные направления подготовки для абитуриентов вуза в 2023 году - "Декоративно-прикладное искусство" и "Народные промыслы", для поступающих в колледж - "Дизайн" и "Живопись", сообщила РИА Новости ответственный секретарь приемной комиссии Михайловна Татьяна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков