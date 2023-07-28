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Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/gospitalizirovannye-1886965479.html
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Власти
2023-07-28T18:47
2023-07-28T18:47
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
взрыв в таганроге
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. После теракта в Таганроге в больницы доставлены девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. &quot;Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18.00. Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики&quot;, - написал он.Губернатор уточнил, что одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, она прооперирована. &quot;На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет&quot;, - добавил Голубев.
таганрог
ростовская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Украина
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Власти
2023-07-28T18:47
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Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге

Голубев: после теракта в Таганроге госпитализировали девять человек, дети не пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге
Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости
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Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге
Читать ria.ru в
Власти
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. После теракта в Таганроге в больницы доставлены девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«

"Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18.00. Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики", - написал он.

Губернатор уточнил, что одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, она прооперирована.
«

"На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет", - добавил Голубев.

 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьВасилий ГолубевВзрыв в ТаганрогеУкраина
 
 
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