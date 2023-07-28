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Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге

Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023

Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге

Власти

2023-07-28T18:47

2023-07-28T18:47

2023-07-28T18:47

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

взрыв в таганроге

украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. После теракта в Таганроге в больницы доставлены девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. "Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18.00. Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики", - написал он.Губернатор уточнил, что одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, она прооперирована. "На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет", - добавил Голубев.

таганрог

ростовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие. 2023-07-28T18:47 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге, украина, видео