https://ria.ru/20230728/gospitalizirovannye-1886965479.html
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге - РИА Новости, 28.07.2023
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Власти
2023-07-28T18:47
2023-07-28T18:47
2023-07-28T18:47
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
взрыв в таганроге
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. После теракта в Таганроге в больницы доставлены девять человек, детей среди пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. "Уточненная информация по пострадавшим в Таганроге по состоянию на 18.00. Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики", - написал он.Губернатор уточнил, что одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, она прооперирована. "На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет", - добавил Голубев.
таганрог
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
2023-07-28T18:47
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Украина
Власти уточнили число госпитализированных после теракта в Таганроге
Голубев: после теракта в Таганроге госпитализировали девять человек, дети не пострадали
Власти