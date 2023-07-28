https://ria.ru/20230728/gosnagrady-1886988130.html

Отличившиеся при отражении атак в Запорожской области получили госнаграды

Отличившиеся при отражении атак в Запорожской области получили госнаграды - РИА Новости, 28.07.2023

Отличившиеся при отражении атак в Запорожской области получили госнаграды

Замминистра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил российских военных, отразивших атаки подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:37

2023-07-28T20:37

2023-07-28T23:12

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

виктор горемыкин

украина

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Замминистра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил российских военных, отразивших атаки подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Вы продемонстрировали верность воинской присяге, верность воинскому долгу, вы — надежда и опора страны. На вас равняются все. Мы гордимся вами и уверены, что с вами вместе мы одолеем противника", — отметил он.За проявленные мужество, отвагу и героизм при удержании позиций бойцам Южного военного округа и Черноморского флота вручили ордена Мужества, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".Как сообщили сегодня в Минобороны, в районах населенных пунктов Работино и Успеновка в Запорожской области украинские войска силами 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все попытки наступления, несмотря на численный перевес противника.Российским бойцам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц другой военной техники.Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.

https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886519012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Вручение наград бойцам Южного военного округа и Черноморского флота Военные Южного военного округа и Черноморского флота, проявившие героизм при отражении безуспешных атак ВСУ в Запорожской области, получили госнаграды 2023-07-28T20:37 true PT2M19S

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, виктор горемыкин, украина