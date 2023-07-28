https://ria.ru/20230728/gepatit-1886953987.html

В Подмосковье заболеваемость гепатитом С снизилась в три раза

В Подмосковье заболеваемость гепатитом С снизилась в три раза - РИА Новости, 28.07.2023

В Подмосковье заболеваемость гепатитом С снизилась в три раза

Заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась до 7,8 случаев на каждые 100 тысяч человек, это в три раза ниже, чем 10 лет назад, сообщил главный гепатолог... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:02

2023-07-28T18:02

2023-07-28T18:02

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась до 7,8 случаев на каждые 100 тысяч человек, это в три раза ниже, чем 10 лет назад, сообщил главный гепатолог Московской области Павел Богомолов. "Если 10 лет назад заболеваемость гепатитом С в Подмосковье была 22 случая на 100 тысяч человек, то сегодня это 7,8. То есть за 10 лет нам удалось снизить этот показатель в три раза. Этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом, повышению доступности терапии, развитию сети учреждений, в которой оказывается медицинская помощь пациентам с данным заболеванием", - рассказал Богомолов, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сейчас медицинскую помощь пациентам с гепатитом С в Подмосковье оказывают в 17 больницах под руководством головного Центра в Моники. Также регион стал первым в России по реализации механизма телемедицинских консультаций. Благодаря этому, пациенту больше не требуется ехать в Моники для подтверждения диагноза и получения консультаций врача. "Более 60% всех пациентов с гепатитом С ведется с применением телемедицинских технологий. Мы консультируем врачей, проводящих терапию на местах, мы консультируем и самих пациентов. Благодаря этому, значительно выросла доступность медицинской помощи, а главное - эффективность лечения", - добавил Богомолов. По словам врача, сегодня выздоровление пациента наступает на 8-12 неделе в 99% случаев при полном соблюдении предписанной терапии.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601334.html

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия