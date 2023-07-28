https://ria.ru/20230728/gagauziya-1886773650.html

Лидер партии "Шор" сообщил, что глава парламента Гагаузии получал угрозы

Лидер партии "Шор" сообщил, что глава парламента Гагаузии получал угрозы - РИА Новости, 28.07.2023

Лидер партии "Шор" сообщил, что глава парламента Гагаузии получал угрозы

Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале заявил, что председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:59

2023-07-28T09:59

2023-07-28T10:13

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

илан шор

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале заявил, что председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов получил угрозы от президента Молдавии Майи Санду и спикера парламента республики Игоря Гросу. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Прорумынские кишиневские власти не смирились. Они боятся, что Гагаузия станет примером развития для всей страны, и поэтому делают все возможное, чтобы помешать началу работы исполкома. Председателя народного собрания Гагаузии - Константинова Дмитрия Георгиевича - вызывали в Кишинев Майя Санду и Игорь Гросу, в чем он лично мне признался, и угрожали", - написал Шор в телеграм-канале. В чем именно заключались угрозы, он не уточнил. По его словам, с первого дня предвыборной кампании на пост главы Гагаузии на команду Гуцул было оказано неимоверное давление. Шор заявил, что молдавские власти перешли все границы, пытаясь "отменить голоса" жителей Гагаузии. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230724/gagauziya-1885964059.html

https://ria.ru/20230706/gagauziya-1882646360.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, таможенный союз