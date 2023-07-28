https://ria.ru/20230728/enterovirus-1886844687.html

Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121

Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121 - РИА Новости, 28.07.2023

Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121

Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:41

2023-07-28T13:41

2023-07-28T13:41

энгельсский район

саратовская область

саратов

анна попова

роман бусаргин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что, по оперативной информации, со второй декады июля отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией, которых к 24 июля зарегистрировано 52, в том числе 48 детей. Ведомство рекомендовало местным властям ограничить массовые мероприятия. "В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 - дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков. Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно... Подчеркну, что по данным мониторинга по состоянию на 27 июля 2023 года, в открытых водоемах на территории Энгельсского района наличие энтеровирусов не выявлено", - написал Бусаргин. Он уточнил, что в пятницу совместно с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств провели заседание штаба по эпидемиологической ситуации и "приняли несколько решений". "В детских учреждения с круглосуточным пребыванием и детских садах, учреждениях социальной сферы на территории всей области усиливается проведение профилактических мероприятий - утренний фильтр, усиление дезинфекционных мероприятий и другие. На территории Энгельсского района временно ограничивается работа бассейнов открытого и закрытого типов. На территории Энгельсского района временно запрещается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей, а также выезд организованных групп детей для участия в аналогичных мероприятиях на территории других районов. Детские творческие коллективы из Энгельсского района временно не смогут выступать на массовых мероприятиях", - отметил глава региона. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".

https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883922777.html

https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html

энгельсский район

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельсский район, саратовская область, саратов, анна попова, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия