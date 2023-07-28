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Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121 - РИА Новости, 28.07.2023
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13:41 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/enterovirus-1886844687.html
Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121
Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121 - РИА Новости, 28.07.2023
Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121
Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:41
2023-07-28T13:41
энгельсский район
саратовская область
саратов
анна попова
роман бусаргин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что, по оперативной информации, со второй декады июля отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией, которых к 24 июля зарегистрировано 52, в том числе 48 детей. Ведомство рекомендовало местным властям ограничить массовые мероприятия. "В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 - дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков. Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно... Подчеркну, что по данным мониторинга по состоянию на 27 июля 2023 года, в открытых водоемах на территории Энгельсского района наличие энтеровирусов не выявлено", - написал Бусаргин. Он уточнил, что в пятницу совместно с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств провели заседание штаба по эпидемиологической ситуации и "приняли несколько решений". "В детских учреждения с круглосуточным пребыванием и детских садах, учреждениях социальной сферы на территории всей области усиливается проведение профилактических мероприятий - утренний фильтр, усиление дезинфекционных мероприятий и другие. На территории Энгельсского района временно ограничивается работа бассейнов открытого и закрытого типов. На территории Энгельсского района временно запрещается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей, а также выезд организованных групп детей для участия в аналогичных мероприятиях на территории других районов. Детские творческие коллективы из Энгельсского района временно не смогут выступать на массовых мероприятиях", - отметил глава региона. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".
https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883922777.html
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энгельсский район
саратовская область
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энгельсский район, саратовская область, саратов, анна попова, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Энгельсский район, Саратовская область, Саратов, Анна Попова, Роман Бусаргин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121

Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области за пять дней выросло до 121

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что, по оперативной информации, со второй декады июля отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией, которых к 24 июля зарегистрировано 52, в том числе 48 детей. Ведомство рекомендовало местным властям ограничить массовые мероприятия.
"В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 - дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков. Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно... Подчеркну, что по данным мониторинга по состоянию на 27 июля 2023 года, в открытых водоемах на территории Энгельсского района наличие энтеровирусов не выявлено", - написал Бусаргин.
Он уточнил, что в пятницу совместно с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств провели заседание штаба по эпидемиологической ситуации и "приняли несколько решений".
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"В детских учреждения с круглосуточным пребыванием и детских садах, учреждениях социальной сферы на территории всей области усиливается проведение профилактических мероприятий - утренний фильтр, усиление дезинфекционных мероприятий и другие. На территории Энгельсского района временно ограничивается работа бассейнов открытого и закрытого типов. На территории Энгельсского района временно запрещается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей, а также выезд организованных групп детей для участия в аналогичных мероприятиях на территории других районов. Детские творческие коллективы из Энгельсского района временно не смогут выступать на массовых мероприятиях", - отметил глава региона.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".
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Энгельсский районСаратовская областьСаратовАнна ПоповаРоман БусаргинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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