Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области выросло до 121
Число заразившихся энтеровирусом в Саратовской области за пять дней выросло до 121
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое - до 121, в том числе заболели 105 детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что, по оперативной информации, со второй декады июля отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией, которых к 24 июля зарегистрировано 52, в том числе 48 детей. Ведомство рекомендовало местным властям ограничить массовые мероприятия.
"В области в июле отмечается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 - дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков. Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно... Подчеркну, что по данным мониторинга по состоянию на 27 июля 2023 года, в открытых водоемах на территории Энгельсского района наличие энтеровирусов не выявлено", - написал Бусаргин.
Он уточнил, что в пятницу совместно с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств провели заседание штаба по эпидемиологической ситуации и "приняли несколько решений".
"В детских учреждения с круглосуточным пребыванием и детских садах, учреждениях социальной сферы на территории всей области усиливается проведение профилактических мероприятий - утренний фильтр, усиление дезинфекционных мероприятий и другие. На территории Энгельсского района временно ограничивается работа бассейнов открытого и закрытого типов. На территории Энгельсского района временно запрещается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей, а также выезд организованных групп детей для участия в аналогичных мероприятиях на территории других районов. Детские творческие коллективы из Энгельсского района временно не смогут выступать на массовых мероприятиях", - отметил глава региона.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".