https://ria.ru/20230728/energoflot-1886970513.html
"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот
"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот - РИА Новости, 28.07.2023
"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот
"Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:11
2023-07-28T19:11
2023-07-28T19:11
африка
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Страны Африки очень заинтересованы в проектах российских плавучих АЭС, отметил Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". "Причем кроме прямой поставки, создания в интересах того или иного правительства плавучей атомной электростанции, мы предложили еще одну модификацию данного проекта - это создание атомного энергофлота для того, чтобы с борта атомной электростанции продавать электроэнергию потребителю. Это минимально сокращает все затраты страны на создание ядерной инфраструктуры", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20230728/finansirovanie-1886882504.html
африка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Африка, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот
Лихачев: "Росатом" готов создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией