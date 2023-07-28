https://ria.ru/20230728/energoflot-1886970513.html

"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот

"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот - РИА Новости, 28.07.2023

"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот

"Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:11

2023-07-28T19:11

2023-07-28T19:11

африка

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Страны Африки очень заинтересованы в проектах российских плавучих АЭС, отметил Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". "Причем кроме прямой поставки, создания в интересах того или иного правительства плавучей атомной электростанции, мы предложили еще одну модификацию данного проекта - это создание атомного энергофлота для того, чтобы с борта атомной электростанции продавать электроэнергию потребителю. Это минимально сокращает все затраты страны на создание ядерной инфраструктуры", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20230728/finansirovanie-1886882504.html

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"