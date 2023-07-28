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В Турине экорадикалы спустили колеса у 70 внедорожников - РИА Новости, 28.07.2023
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17:07 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ekoaktivisty-1886928694.html
В Турине экорадикалы спустили колеса у 70 внедорожников
В Турине экорадикалы спустили колеса у 70 внедорожников - РИА Новости, 28.07.2023
В Турине экорадикалы спустили колеса у 70 внедорожников
Радикальные экоактивисты спустили колеса у порядка 70 внедорожников в итальянском Турине, оставив на них записки с предложением использовать велосипед или... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:07
2023-07-28T17:07
в мире
турин
италия
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РИМ, 28 июл – РИА Новости. Радикальные экоактивисты спустили колеса у порядка 70 внедорожников в итальянском Турине, оставив на них записки с предложением использовать велосипед или ходить пешком, пишет газета la Repubblica. Ответственность за хулиганские действия взяла на себя группировка Tyreextinguishers ("Шинотушители" в вольном переводе). Акция прошла в ночь на пятницу в основном в центральных кварталах города на севере Италии. В листовках, оставленных на лобовых стеклах автомобилей, говорится, что внедорожники "бесполезны, они требуют больших мест для парковки, а их непропорциональные размеры ухудшают транспортную ситуацию в городе". Автомобилистов заверили, что ничего не имеют против них лично, а их машинам не нанесено никакого ущерба. Активисты спустили колеса, поместив в ниппель безобидную чечевицу, которая держала клапан шины открытым. "Сегодня ты сможешь пойти пешком, поехать на велосипеде или на общественном транспорте. В будущем восстань против того, кто попытается убедить тебя в том, что нужно всегда иметь больше", - написали радикалы. Аналогичную акцию, отмечает la Repubblica, они провели в Турине в октябре прошлого года. В марте спущенные шины встретили автовладельцев в Болонье. Выступления экоактивистов в Италии происходят в основном на крупных городских магистралях, которые они перекрывают с требованиями прекратить использование ископаемого топлива. Другими их целями становятся известные памятники архитектуры и исторические здания. В мае они окрасили чёрной краской Фонтан Треви в Риме, а ранее облили краской фасад здания Сената Республики в Риме, статую первого короля единой Италии Виктора Эммануила II в Милане и Палаццо Веккьо во Флоренции.
https://ria.ru/20230721/ekoaktivistki-1885501722.html
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в мире, турин, италия, авто, рим
В мире, Турин, Италия, Авто, Рим
В Турине экорадикалы спустили колеса у 70 внедорожников

В Турине радикальные экоактивисты спустили колеса у 70 внедорожников

Скриншот публикации группировки Tyreextinguishers в социальной сети
Скриншот публикации группировки Tyreextinguishers в социальной сети
Скриншот публикации группировки Tyreextinguishers в социальной сети. Архивное фото
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РИМ, 28 июл – РИА Новости. Радикальные экоактивисты спустили колеса у порядка 70 внедорожников в итальянском Турине, оставив на них записки с предложением использовать велосипед или ходить пешком, пишет газета la Repubblica.
Ответственность за хулиганские действия взяла на себя группировка Tyreextinguishers ("Шинотушители" в вольном переводе). Акция прошла в ночь на пятницу в основном в центральных кварталах города на севере Италии.
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В листовках, оставленных на лобовых стеклах автомобилей, говорится, что внедорожники "бесполезны, они требуют больших мест для парковки, а их непропорциональные размеры ухудшают транспортную ситуацию в городе". Автомобилистов заверили, что ничего не имеют против них лично, а их машинам не нанесено никакого ущерба. Активисты спустили колеса, поместив в ниппель безобидную чечевицу, которая держала клапан шины открытым.
«
"Сегодня ты сможешь пойти пешком, поехать на велосипеде или на общественном транспорте. В будущем восстань против того, кто попытается убедить тебя в том, что нужно всегда иметь больше", - написали радикалы.
Аналогичную акцию, отмечает la Repubblica, они провели в Турине в октябре прошлого года. В марте спущенные шины встретили автовладельцев в Болонье.
Выступления экоактивистов в Италии происходят в основном на крупных городских магистралях, которые они перекрывают с требованиями прекратить использование ископаемого топлива. Другими их целями становятся известные памятники архитектуры и исторические здания. В мае они окрасили чёрной краской Фонтан Треви в Риме, а ранее облили краской фасад здания Сената Республики в Риме, статую первого короля единой Италии Виктора Эммануила II в Милане и Палаццо Веккьо во Флоренции.
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