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В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом - РИА Новости, 28.07.2023
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Липецкая область
 
14:00 28.07.2023 (обновлено: 14:03 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/detsad-1886854309.html
В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом
В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом - РИА Новости, 28.07.2023
В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом
В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:00
2023-07-28T14:03
липецкая область
липецк
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он будет удачным, подобные группы откроются и в других учреждениях, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, состояние малышей будут контролировать врач-эндокринолог и медицинские сестры. Прием пищи предусмотрен 5–6 раз в день. Будет разработано специальное меню - сбалансированное по содержанию углеводов. Группу смогут посещать около 20 детей в возрасте от трех до шести лет. Артамонов отметил, что всего в Липецкой области проживает более 430 детей с сахарным диабетом первого типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. "Очень важно, чтобы дети с сахарным диабетом понимали, что они могут жить и учиться с сахарным диабетом, не отличаясь от других сверстников. В случае востребованности по желанию родителей спецгруппы откроют и в других детских садах", – прокомментировал Артамонов.
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липецк, липецкая область, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов

В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом

© РИА Новости / Ксения СидороваДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Детский сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он будет удачным, подобные группы откроются и в других учреждениях, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, состояние малышей будут контролировать врач-эндокринолог и медицинские сестры. Прием пищи предусмотрен 5–6 раз в день. Будет разработано специальное меню - сбалансированное по содержанию углеводов. Группу смогут посещать около 20 детей в возрасте от трех до шести лет.
Артамонов отметил, что всего в Липецкой области проживает более 430 детей с сахарным диабетом первого типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
«
"Очень важно, чтобы дети с сахарным диабетом понимали, что они могут жить и учиться с сахарным диабетом, не отличаясь от других сверстников. В случае востребованности по желанию родителей спецгруппы откроют и в других детских садах", – прокомментировал Артамонов.
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