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В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом
В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом - РИА Новости, 28.07.2023
В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом
В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:00
2023-07-28T14:00
2023-07-28T14:03
липецкая область
липецк
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он будет удачным, подобные группы откроются и в других учреждениях, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, состояние малышей будут контролировать врач-эндокринолог и медицинские сестры. Прием пищи предусмотрен 5–6 раз в день. Будет разработано специальное меню - сбалансированное по содержанию углеводов. Группу смогут посещать около 20 детей в возрасте от трех до шести лет. Артамонов отметил, что всего в Липецкой области проживает более 430 детей с сахарным диабетом первого типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. "Очень важно, чтобы дети с сахарным диабетом понимали, что они могут жить и учиться с сахарным диабетом, не отличаясь от других сверстников. В случае востребованности по желанию родителей спецгруппы откроют и в других детских садах", – прокомментировал Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, липецкая область, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов