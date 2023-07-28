https://ria.ru/20230728/detsad-1886854309.html

В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом

В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом - РИА Новости, 28.07.2023

В детском саду Липецка открыли первую группу для детей с диабетом

В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:03

липецкая область

липецк

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из детских садов Липецка открылась группа для детей, больных сахарным диабетом; это первый опыт такой работы в дошкольных учреждениях области, если он будет удачным, подобные группы откроются и в других учреждениях, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, состояние малышей будут контролировать врач-эндокринолог и медицинские сестры. Прием пищи предусмотрен 5–6 раз в день. Будет разработано специальное меню - сбалансированное по содержанию углеводов. Группу смогут посещать около 20 детей в возрасте от трех до шести лет. Артамонов отметил, что всего в Липецкой области проживает более 430 детей с сахарным диабетом первого типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. "Очень важно, чтобы дети с сахарным диабетом понимали, что они могут жить и учиться с сахарным диабетом, не отличаясь от других сверстников. В случае востребованности по желанию родителей спецгруппы откроют и в других детских садах", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230727/tochka_rosta-1886643159.html

липецк

липецкая область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

липецк, липецкая область, общество, игорь артамонов