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Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем - РИА Новости, 28.07.2023
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Ярославская область
 
15:16 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/deti-1886872373.html
Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем
Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем - РИА Новости, 28.07.2023
Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем
Группа из 180 школьников из Белгородской области прибыла в Ярославскую область, чтобы отдохнуть в загородных лагерях, сообщает правительство Ярославской... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:16
2023-07-28T15:16
ярославская область
белгородская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Группа из 180 школьников из Белгородской области прибыла в Ярославскую область, чтобы отдохнуть в загородных лагерях, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что дети приехали из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов Белгородской области. Юных гостей примут оздоровительный центр "Чайка" Тутаевского района, лагеря имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационный центр Тутаева. Во время отдыха в Ярославской области для ребят будет организована обширная и интересная программа. Все мероприятия, связанные с отдыхом детей, находятся на контроле правительства области, говорится в сообщении. "В течение лета организуем отдых для ребят из Белгородской области. Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников… Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут и найдут здесь много новых друзей", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, дети смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями области, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах. По данным областного правительства, всего этим летом в загородных лагерях региона отдохнут более 600 белгородских детей.
https://ria.ru/20230607/otdykhayuschie-1876821501.html
https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html
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белгородская область, ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Белгородская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на город Тутаев в Ярославской области
Вид на город Тутаев в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вид на город Тутаев в Ярославской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Группа из 180 школьников из Белгородской области прибыла в Ярославскую область, чтобы отдохнуть в загородных лагерях, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что дети приехали из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов Белгородской области. Юных гостей примут оздоровительный центр "Чайка" Тутаевского района, лагеря имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационный центр Тутаева. Во время отдыха в Ярославской области для ребят будет организована обширная и интересная программа. Все мероприятия, связанные с отдыхом детей, находятся на контроле правительства области, говорится в сообщении.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Евраев навестил отдыхающих в лагере под Ярославлем белгородских детей
7 июня, 21:23
«
"В течение лета организуем отдых для ребят из Белгородской области. Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников… Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут и найдут здесь много новых друзей", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, дети смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями области, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах.
По данным областного правительства, всего этим летом в загородных лагерях региона отдохнут более 600 белгородских детей.
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета
26 июня, 23:55
 
Ярославская областьБелгородская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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