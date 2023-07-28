https://ria.ru/20230728/deti-1886872373.html

Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем

Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем - РИА Новости, 28.07.2023

Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут под Ярославлем

Группа из 180 школьников из Белгородской области прибыла в Ярославскую область, чтобы отдохнуть в загородных лагерях, сообщает правительство Ярославской... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:16

2023-07-28T15:16

2023-07-28T15:16

ярославская область

белгородская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Группа из 180 школьников из Белгородской области прибыла в Ярославскую область, чтобы отдохнуть в загородных лагерях, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что дети приехали из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов Белгородской области. Юных гостей примут оздоровительный центр "Чайка" Тутаевского района, лагеря имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационный центр Тутаева. Во время отдыха в Ярославской области для ребят будет организована обширная и интересная программа. Все мероприятия, связанные с отдыхом детей, находятся на контроле правительства области, говорится в сообщении. "В течение лета организуем отдых для ребят из Белгородской области. Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников… Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут и найдут здесь много новых друзей", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, дети смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями области, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах. По данным областного правительства, всего этим летом в загородных лагерях региона отдохнут более 600 белгородских детей.

https://ria.ru/20230607/otdykhayuschie-1876821501.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, ярославская область, ярославль, михаил евраев