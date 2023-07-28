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Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 28.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:25 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/biznes-1886874711.html
Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"
Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 28.07.2023
Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"
Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:25
2023-07-28T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал "360".Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Теперь компании могут обратиться за помощью в разработке программ модернизации, технического перевооруженияи развития производства. Также им предоставят поддержку в проведении сертификации, аттестации и других процедур.Информация об услугах центра находится на инвестиционном портале Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"

© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал "360".
Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Теперь компании могут обратиться за помощью в разработке программ модернизации, технического перевооруженияи развития производства. Также им предоставят поддержку в проведении сертификации, аттестации и других процедур.
Информация об услугах центра находится на инвестиционном портале Подмосковья.
 
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