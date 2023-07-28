https://ria.ru/20230728/biznes-1886874711.html

Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"

Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 28.07.2023

Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"

Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:25

2023-07-28T15:25

2023-07-28T15:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал "360".Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Теперь компании могут обратиться за помощью в разработке программ модернизации, технического перевооруженияи развития производства. Также им предоставят поддержку в проведении сертификации, аттестации и других процедур.Информация об услугах центра находится на инвестиционном портале Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)