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Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"
Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 28.07.2023
Бизнесменам из МО предоставят инжиниринговые услуги от центра "Мой бизнес"
Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:25
2023-07-28T15:25
2023-07-28T15:25
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.Предприниматели Подмосковья получили возможность обратиться за инжиниринговыми услугами на условиях софинансирования центра "Мой бизнес", сообщил телеканал "360".Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Теперь компании могут обратиться за помощью в разработке программ модернизации, технического перевооруженияи развития производства. Также им предоставят поддержку в проведении сертификации, аттестации и других процедур.Информация об услугах центра находится на инвестиционном портале Подмосковья.
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