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Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью - РИА Новости, 28.07.2023
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20:51 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/bezopasnostyu-1886990430.html
Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью
Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью
Россия и страны Африки примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:51
2023-07-28T20:51
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Совместно противодействовать использованию противоправных односторонних инструментов и методов, включая применение принудительных мер в обход Совета безопасности ООН и их экстерриториальное применение, а также навязыванию подходов, наносящих ущерб прежде всего тем, кто наиболее уязвим, и подрывающих международную продовольственную и энергетическую безопасность", - говорится в декларации.
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африка, россия, оон, форум "россия — африка"
Африка, Россия, ООН, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью

Россия и Африка будут работать над продовольственной и энергетической безопасностью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля.
«
"Совместно противодействовать использованию противоправных односторонних инструментов и методов, включая применение принудительных мер в обход Совета безопасности ООН и их экстерриториальное применение, а также навязыванию подходов, наносящих ущерб прежде всего тем, кто наиболее уязвим, и подрывающих международную продовольственную и энергетическую безопасность", - говорится в декларации.
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