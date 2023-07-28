https://ria.ru/20230728/bezopasnostyu-1886990430.html

Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью

Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью

Россия и страны Африки примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:51

2023-07-28T20:51

2023-07-28T20:51

африка

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки примут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Совместно противодействовать использованию противоправных односторонних инструментов и методов, включая применение принудительных мер в обход Совета безопасности ООН и их экстерриториальное применение, а также навязыванию подходов, наносящих ущерб прежде всего тем, кто наиболее уязвим, и подрывающих международную продовольственную и энергетическую безопасность", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886990013.html

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