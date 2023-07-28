https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886991132.html

Россия и Африка обеспокоены проблемами продовольственной безопасности

Россия и Африка обеспокоены проблемами продовольственной безопасности - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка обеспокоены проблемами продовольственной безопасности

Россия и страны Африки выражают глубокую обеспокоенность проблемами продовольственной безопасности, ростом цен на продовольствие и удобрения, говорится в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:53

2023-07-28T20:53

2023-07-28T20:53

россия

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки выражают глубокую обеспокоенность проблемами продовольственной безопасности, ростом цен на продовольствие и удобрения, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Выражая глубокую обеспокоенность по поводу проблем с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, включая рост цен на продовольствие и удобрения, а также разрыва международных производственно-сбытовых цепочек, что в неизмеримо большей степени затрагивает африканские страны", - говорится в тексте декларации.

https://ria.ru/20230728/putin-1886990964.html

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африка

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россия, африка, форум "россия — африка"