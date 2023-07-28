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В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2023
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11:03 28.07.2023 (обновлено: 11:08 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/avstraliya-1886790448.html
В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека
В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2023
В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека
Два человека - мужчина и женщина в возрасте 60 лет - погибли в результате столкновения двух частных самолетов в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:03
2023-07-28T11:08
в мире
австралия
квинсленд
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека - мужчина и женщина в возрасте 60 лет - погибли в результате столкновения двух частных самолетов в Австралии, сообщает телеканал ABC. По его данным, столкновение произошло утром в пятницу, когда частный самолет Jabiru J430, на борту которого находились мужчина и женщина, взлетал, а второй самолет - Piper Pawnee - приземлялся на перпендикулярную взлетно-посадочную полосу. "Мужчина и женщина в возрасте 60 лет погибли в результате столкновения двух самолетов на аэродроме Кабултур к северу от Брисбена", - сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы штата Квинсленд. Уточняется, что пилот Piper Pawnee не пострадал, но мужчина и женщина скончались на месте. Ведется расследование.
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в мире, австралия, квинсленд
В мире, Австралия, Квинсленд
В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека

В Австралии при столкновении частных самолетов погибли мужчина и женщина в возрасте 60 лет

© ABCНа месте столкновения двух частных самолетов в Австралии. Кадр видео
На месте столкновения двух частных самолетов в Австралии. Кадр видео
© ABC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека - мужчина и женщина в возрасте 60 лет - погибли в результате столкновения двух частных самолетов в Австралии, сообщает телеканал ABC.
По его данным, столкновение произошло утром в пятницу, когда частный самолет Jabiru J430, на борту которого находились мужчина и женщина, взлетал, а второй самолет - Piper Pawnee - приземлялся на перпендикулярную взлетно-посадочную полосу.
"Мужчина и женщина в возрасте 60 лет погибли в результате столкновения двух самолетов на аэродроме Кабултур к северу от Брисбена", - сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы штата Квинсленд. Уточняется, что пилот Piper Pawnee не пострадал, но мужчина и женщина скончались на месте.
Ведется расследование.
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