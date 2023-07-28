https://ria.ru/20230728/avstraliya-1886790448.html

В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека

В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2023

В Австралии при столкновении частных самолетов погибли два человека

Два человека - мужчина и женщина в возрасте 60 лет - погибли в результате столкновения двух частных самолетов в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:03

2023-07-28T11:03

2023-07-28T11:08

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека - мужчина и женщина в возрасте 60 лет - погибли в результате столкновения двух частных самолетов в Австралии, сообщает телеканал ABC. По его данным, столкновение произошло утром в пятницу, когда частный самолет Jabiru J430, на борту которого находились мужчина и женщина, взлетал, а второй самолет - Piper Pawnee - приземлялся на перпендикулярную взлетно-посадочную полосу. "Мужчина и женщина в возрасте 60 лет погибли в результате столкновения двух самолетов на аэродроме Кабултур к северу от Брисбена", - сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы штата Квинсленд. Уточняется, что пилот Piper Pawnee не пострадал, но мужчина и женщина скончались на месте. Ведется расследование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, квинсленд