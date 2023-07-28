https://ria.ru/20230728/aviasoobschenie-1886987294.html
Россия и Африка обсудят расширение прямого авиасообщения
Россия и Африка обсудят расширение прямого авиасообщения - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка обсудят расширение прямого авиасообщения
Россия и страны Африки договорились способствовать проведению переговоров с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения, говорится в плане действий... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:31
2023-07-28T20:31
2023-07-28T20:31
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились способствовать проведению переговоров с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "...Способствовать проведению переговоров между представителями российских и африканских авиационных перевозчиков с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения", - говорится в плане.
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африка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
2023-07-28T20:31
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РИА Новости
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россия, африка, форум "россия — африка", видео
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка обсудят расширение прямого авиасообщения
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Россия и страны Африки договорились способствовать проведению переговоров с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения, говорится в плане
действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
2023-07-28T20:31
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PT30M29S
Россия и Африка обсудят расширение прямого авиасообщения
Россия и Африка проведут переговоры по расширению пассажирского прямого авиасообщения