https://ria.ru/20230728/ataka-1886857371.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

германия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e82373b5c7d1b6b7e638010749a19b7a.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники."В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сказали в министерстве.На Времевском выступе, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ."Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - отметили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/zaporozhe-1886859768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230728/lnr-1886861711.html

россия

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, германия, франция