Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Времевском выступе Россия отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсантов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники.
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"В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сказали в министерстве.
На Времевском выступе, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ.
"Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - отметили в ведомстве.