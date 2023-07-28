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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.07.2023 (обновлено: 14:55 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ataka-1886857371.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:08
2023-07-28T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники."В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сказали в министерстве.На Времевском выступе, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ."Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - отметили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20230728/zaporozhe-1886859768.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, германия, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Германия, Франция
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Времевском выступе Россия отразила атаку ВСУ и уничтожила диверсантов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении почти 300 военнослужащих и 5 танков производства Германии и Франции, сообщило Минобороны РФ.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях. В частности, на южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники.
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ВС РФ отразили все атаки превосходящих украинских сил на Запорожье
Вчера, 14:17
«
"В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - сказали в министерстве.
На Времевском выступе, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ.
"Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - отметили в ведомстве.
Российский танк Т-80 в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ВС РФ в ходе наступления в ЛНР закрепились на выгодных позициях
Вчера, 14:20
 
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