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Художественные музеи России создадут ассоциацию под эгидой Русского музея - РИА Новости, 08.08.2023
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
21:25 28.07.2023 (обновлено: 11:27 08.08.2023)
https://ria.ru/20230728/assotsiatsiyamuzeev-1888797527.html
Художественные музеи России создадут ассоциацию под эгидой Русского музея
Художественные музеи России создадут ассоциацию под эгидой Русского музея - РИА Новости, 08.08.2023
Художественные музеи России создадут ассоциацию под эгидой Русского музея
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова поддержала инициативу ведущих художественных музеев России о создании ассоциации этих... РИА Новости, 08.08.2023
2023-07-28T21:25
2023-08-08T11:27
музейные маршруты россии
алла манилова
михаил пиотровский
государственный русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова поддержала инициативу ведущих художественных музеев России о создании ассоциации этих учреждений культуры, сообщила пресс-служба музея в пятницу.С таким предложением выступила директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств С. Д. Эрзьи Людмила Нарбекова, которую поддержали руководители более 20 ведущих художественных музеев страны. Инициатива по созданию профессиональной ассоциации обсуждалась на пленарном заседании в рамках проекта "Музейные маршруты России" в пятницу в Петрозаводске."Русский музей принял решение поддержать предложение о создании ассоциации художественных музеев как официальный методический центр министерства культуры РФ для художественных музеев страны и тех музеев, которые имеют художественные коллекции. Эта работа ведется нами уже 95 лет и создание ассоциации под эгидой Русского музея позволит поддержать наши музеи и создать новое пространство для представления ценнейших коллекций, входящих в Музейный фонд Российской Федерации", - сказала Манилова, слова которой приводятся в сообщении.Как отмечается, за создание ассоциации художественных музеев России выступили заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
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алла манилова, михаил пиотровский, государственный русский музей
Музейные маршруты России, Алла Манилова, Михаил Пиотровский, Государственный Русский музей

Художественные музеи России создадут ассоциацию под эгидой Русского музея

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииГенеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова поддержала инициативу ведущих художественных музеев России о создании ассоциации этих учреждений культуры, сообщила пресс-служба музея в пятницу.
С таким предложением выступила директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств С. Д. Эрзьи Людмила Нарбекова, которую поддержали руководители более 20 ведущих художественных музеев страны. Инициатива по созданию профессиональной ассоциации обсуждалась на пленарном заседании в рамках проекта "Музейные маршруты России" в пятницу в Петрозаводске.
"Русский музей принял решение поддержать предложение о создании ассоциации художественных музеев как официальный методический центр министерства культуры РФ для художественных музеев страны и тех музеев, которые имеют художественные коллекции. Эта работа ведется нами уже 95 лет и создание ассоциации под эгидой Русского музея позволит поддержать наши музеи и создать новое пространство для представления ценнейших коллекций, входящих в Музейный фонд Российской Федерации", - сказала Манилова, слова которой приводятся в сообщении.
Как отмечается, за создание ассоциации художественных музеев России выступили заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
 
Музейные маршруты РоссииАлла МаниловаМихаил ПиотровскийГосударственный Русский музей
 
 
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