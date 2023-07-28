https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html

Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве

Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.07.2023

Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца арестовал замглавы ГУ ФСИН Приморского края Владислава Бондаренко по делу о злоупотреблении полномочиями и... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:43

2023-07-28T06:43

2023-07-28T07:14

происшествия

владивосток

приморский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца арестовал замглавы ГУ ФСИН Приморского края Владислава Бондаренко по делу о злоупотреблении полномочиями и пособничестве в мошенничестве при заключении контрактов на поставку стеклянных банок в колонию, замначальника которой арестованный некогда был, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Фрунзенский районный суд Владивостока (заключил под стражу - ред.). Ровно на два месяца арестовали, подозревается в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК - ред.) и в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК) ", - рассказал источник. По словам собеседника, следствие полагает, что Владислав Бондаренко, некогда занимавший пост заместителя начальника колонии в Приморье, потворствовал афере своих знакомых предпринимателей - мужа и жены. Он, предположительно, подготовил фиктивные предложения от нескольких компаний для участия в торгах за контракты на поставку стеклянных банок для нужд колонии, где занимаются консервацией овощей.В итоге были заключены два "выгодных" контракта со знакомыми предпринимателями, принимавшими участие в торгах. Стоимость этих контрактов более чем на миллион рублей превышала рыночные расценки, добавил источник.Супруги-предприниматели тоже арестованы на два месяца, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), уточнил собеседник. Тюремный срок за нарушение ч.4 ст.159 УК может составлять до десяти лет, как и за нарушение ч.3 ст.285 УК.

https://ria.ru/20230727/arest-1886668182.html

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происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)