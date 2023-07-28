https://ria.ru/20230728/afrika-1886996898.html
Россия и Африка договорились об обмене данными о террористах
Россия и Африка договорились об обмене данными о террористах - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились об обмене данными о террористах
Россия и страны Африки планируют обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах, говорится в Плане действий форума... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:38
2023-07-28T21:38
2023-07-28T21:38
россия
форум "россия — африка"
африка
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки планируют обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах, говорится в Плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Безопасность... обмениваться информацией о террористических группах, в том числе при необходимости путем использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством Федеральной службы безопасности Российской Федерации и его каналов связи, о потенциальных атаках и угрозах, включая акты с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "россия — африка", африка
Россия, Форум "Россия — Африка", Африка
Россия и Африка договорились об обмене данными о террористах
Россия и Африка будут обмениваться данными о террористах и потенциальных атаках и угрозах