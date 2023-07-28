https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html

Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях

Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях - РИА Новости, 28.07.2023

Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях

РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:44

2023-07-28T20:44

2023-07-28T20:44

африка

россия

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Безопасность... Наращивать взаимодействие в сферах гражданской обороны, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе путем обмена опытом, подготовки кадров и создания в Африке центров управления в кризисных ситуациях", - говорится в документе.

африка

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани 8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 2023-07-28T20:44 true PT30M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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