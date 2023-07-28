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Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях - РИА Новости, 28.07.2023
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20:44 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html
Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях
Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях - РИА Новости, 28.07.2023
Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях
РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:44
2023-07-28T20:44
африка
россия
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. &quot;Безопасность... Наращивать взаимодействие в сферах гражданской обороны, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе путем обмена опытом, подготовки кадров и создания в Африке центров управления в кризисных ситуациях&quot;, - говорится в документе.
африка
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
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африка, россия, форум "россия — африка", видео
Африка, Россия, Форум "Россия — Африка"
Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
2023-07-28T20:44
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Россия создаст в Африке центры управления в кризисных ситуациях

План: Россия намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ намерена создать в Африке центры управления в кризисных ситуациях, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«

"Безопасность... Наращивать взаимодействие в сферах гражданской обороны, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе путем обмена опытом, подготовки кадров и создания в Африке центров управления в кризисных ситуациях", - говорится в документе.

 
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