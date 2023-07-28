https://ria.ru/20230728/afrika-1886794823.html

Россия наращивает поставки в Африку, заявил Путин

Россия наращивает поставки в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Россия наращивает поставки в Африку, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки – за первые шесть месяцев текущего года направлено почти 10 РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:14

2023-07-28T11:14

2023-07-28T11:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки – за первые шесть месяцев текущего года направлено почти 10 миллионов тонн зерна."Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 миллионов тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия-Африка" в пятницу."В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействия по линии профильных международных структур и агентств", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в пятницу."В частности, за период с 20 по 23 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем. Переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащён оборудованием специальный центр изучения инфекций", – добавил президент РФ.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886795544.html

https://ria.ru/20230728/druzhba-1886786776.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, в мире, форум "россия — африка"