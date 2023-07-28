https://ria.ru/20230728/aeroflot-1886827511.html

"Аэрофлот" запустил новое меню в бизнес-классе

"Аэрофлот" запустил новое меню в бизнес-классе - РИА Новости, 28.07.2023

"Аэрофлот" запустил новое меню в бизнес-классе

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил новое бортовое меню класса Бизнес, разработанное бренд-шефом компании "Аэромар" Владимиром Соколовским при участии... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:49

2023-07-28T12:49

2023-07-28T12:49

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 28 июл - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил новое бортовое меню класса Бизнес, разработанное бренд-шефом компании "Аэромар" Владимиром Соколовским при участии победителей всероссийского гастрономического конкурса "SU-Шеф". На коротких рейсах продолжительностью до трех часов и на рейсах средней продолжительности от трех до шести часов, вылетающих из Москвы, пассажирам предлагаются новые закуски: молодая говядина су-вид с карамелью из болгарского перца, соусом Тоннато и куриным Жу, ростбиф с соусом Тоннато, фундуком и сельдереем, лосось слабосоленый с кубиками манго, свежим перцем чили, долькой лайма и веточкой кинзы, с соусом Манго. На горячее в меню появились: филе синекорого палтуса на коже, слайсы из цветной капусты с трюфельным маслом, кремом из цветной капусты и стружкой тунца и с имбирным соусом, говяжьи щечки в собственном соусе с запеченным бататом, кремом и чипсами, стейк из брокколи с медово-кунжутным соусом и орехом кешью. На рейсах длительной протяженности продолжительностью свыше шести часов можно попробовать новые горячие блюда: оладьи из цыпленка с соусом из белых грибов и спаржей и желтую морковь су-вид в собственном соку с зеленым оливковым маслом, тыквенными семечками с Пармезаном и соусом Ромеско. На длинных рейсах в меню появятся новые летние супы: холодильник на кефире с перепелиным яйцом и крем-суп из иранского гороха с креветками и зеленью. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы