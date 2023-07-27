https://ria.ru/20230727/zhertva-1886514706.html

"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ

"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023

"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ

США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:00

2023-07-27T07:00

2023-07-27T15:30

в мире

украина

сша

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.Автор публикации отметил, что "мучительный и трудный" конфликт на Украине идет не по тому плану, который составили в Брюсселе и Вашингтоне. Лето уже почти закончилось, а контрнаступление ВСУ "завязло в днепровском иле", добавил он. По его мнению, поражение Джо Байдена на президентских выборах в США может принести Украине плохие новости."Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине", — написал Донован.Американский офицер также подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает эту "бессмысленную военную авантюру НАТО".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины