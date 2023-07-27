Рейтинг@Mail.ru
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 27.07.2023 (обновлено: 15:30 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zhertva-1886514706.html
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ
США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:00
2023-07-27T15:30
в мире
украина
сша
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.Автор публикации отметил, что "мучительный и трудный" конфликт на Украине идет не по тому плану, который составили в Брюсселе и Вашингтоне. Лето уже почти закончилось, а контрнаступление ВСУ "завязло в днепровском иле", добавил он. По его мнению, поражение Джо Байдена на президентских выборах в США может принести Украине плохие новости.&quot;Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине&quot;, — написал Донован.Американский офицер также подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает эту "бессмысленную военную авантюру НАТО".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886455055.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ

Американский полковник Донован: Украина станет жертвой США после президентства Байдена

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.
Автор публикации отметил, что "мучительный и трудный" конфликт на Украине идет не по тому плану, который составили в Брюсселе и Вашингтоне. Лето уже почти закончилось, а контрнаступление ВСУ "завязло в днепровском иле", добавил он. По его мнению, поражение Джо Байдена на президентских выборах в США может принести Украине плохие новости.
«

"Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине", — написал Донован.

Американский офицер также подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает эту "бессмысленную военную авантюру НАТО".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие огнеметного взвода уходят на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
"Происходит прямо сейчас". В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Вчера, 18:09
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала