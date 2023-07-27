https://ria.ru/20230727/zhertva-1886514706.html
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ
США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:00
2023-07-27T07:00
2023-07-27T15:30
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джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США перестанут поддерживать бессмысленный конфликт на Украине после президентства Джо Байдена, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.Автор публикации отметил, что "мучительный и трудный" конфликт на Украине идет не по тому плану, который составили в Брюсселе и Вашингтоне. Лето уже почти закончилось, а контрнаступление ВСУ "завязло в днепровском иле", добавил он. По его мнению, поражение Джо Байдена на президентских выборах в США может принести Украине плохие новости."Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине", — написал Донован.Американский офицер также подчеркнул, что большая часть мира не поддерживает эту "бессмысленную военную авантюру НАТО".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886455055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Первая жертва". В США сообщили Киеву плохие новости о контрнаступлении ВСУ
Американский полковник Донован: Украина станет жертвой США после президентства Байдена