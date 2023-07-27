https://ria.ru/20230727/zerno-1886560396.html

Аграрии Волгоградской области собрали три миллиона тонн зерна

Аграрии Волгоградской области собрали три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 27.07.2023

Аграрии Волгоградской области собрали три миллиона тонн зерна

Аграрии Волгоградской области на данный момент собрали 3 миллиона тонн зерна, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:40

2023-07-27T11:40

2023-07-27T11:40

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Аграрии Волгоградской области на данный момент собрали 3 миллиона тонн зерна, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. По информации властей, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на базе сельхозпредприятия в Иловлинском районе провел совещание, посвященное уборочной кампании. Отмечается, что перед аграриями региона стоит задача собрать не менее 4,9 тонны зерна. "Сегодня, несмотря на сложные погодные условия, 3 миллиона тонн мы собрали. И ничто не вызывает сомнения, что по завершению уборочной кампании выполним задачи, которые перед нами поставил президент России и правительство", — цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что на данный момент обмолочено более 990 тысяч гектаров из 2,2 миллиона гектаров посевов зерновых культур.

https://ria.ru/20230724/byudzhet-1885930878.html

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андрей бочаров