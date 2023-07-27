https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html

Жестоко и аморально. В США пришли в ужас от плана Зеленского на передовой

Жестоко и аморально. В США пришли в ужас от плана Зеленского на передовой - РИА Новости, 27.07.2023

Жестоко и аморально. В США пришли в ужас от плана Зеленского на передовой

Решение Владимира Зеленского начать контрнаступление, несмотря на неспособность ВСУ противостоять российским войскам, привело к огромным жертвам, заявил бывший... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:15

2023-07-27T15:15

2023-07-27T17:49

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского начать контрнаступление, несмотря на неспособность ВСУ противостоять российским войскам, привело к огромным жертвам, заявил бывший сотрудник Госдепа капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа", — отметил он.Киевский режим стремился показать успехи на фронте в канун саммита НАТО в Вильнюсе, при этом понимая, что шансы очень малы. В итоге ВСУ понесли огромные потери, а новые наступательные действия могут привести к их полному разгрому, пояснил офицер.Украинские солдаты оказались пешкам в конфликте, будучи не способными противостоять хорошо подготовленной и оснащенной российской армии, резюмировал Хох.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886497098.html

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в мире, украина, сша, вильнюс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато