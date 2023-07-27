https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886551231.html

Зеленский провел выездное заседание с военными в Днепропетровске

Зеленский провел выездное заседание с военными в Днепропетровске - РИА Новости, 27.07.2023

Зеленский провел выездное заседание с военными в Днепропетровске

Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел выездное заседание с военными в Днепропетровске, обсуждались такие темы, как наступление... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:17

2023-07-27T11:17

2023-07-27T11:17

специальная военная операция на украине

днепропетровск

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

украина

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел выездное заседание с военными в Днепропетровске, обсуждались такие темы, как наступление украинских войск, усиление систем противовоздушной обороны и проверка военкоматов. "Начали рабочий день в Днепре (Днепропетровск). Выездная ставка в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОВСУ) "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий", - написал Зеленский. Он сообщил, что заслушал доклады главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, командующих сухопутными войсками Украины Александра Сырского и оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского. Кроме прочего, заслушали доклад главы украинской разведки Кирилла Буданова. Отдельно обсуждался вопрос обеспечения войск боеприпасами, с докладами выступили замминистра обороны Ростислав Замлинский и командующий силами логистики Олег Гуляк. Зеленский заявил, что заслушан доклад командующего воздушными силами Николая Олещука относительно усиления "воздушного щита" с учетом будущих поступлений. "Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки). Одиннадцать областей - на особом контроле", - резюмировал Зеленский. Днем ранее первый замминистра обороны страны Александр Павлюк сообщил, что правоохранительные органы на Украине проводят проверки в отношении более 100 военкомов на предмет злоупотреблений и коррупции. Во вторник Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов на предмет коррупции.

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

днепропетровск

украина

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днепропетровск, в мире, владимир зеленский, валерий залужный, украина