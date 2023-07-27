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В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги - РИА Новости, 27.07.2023
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07:24 27.07.2023 (обновлено: 08:36 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html
В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги
В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги - РИА Новости, 27.07.2023
В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, пишут "Известия". РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:24
2023-07-27T08:36
общество
владимир бурматов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, пишут "Известия".&quot;Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев&quot;, — рассказал депутат.По его мнению, те, кто занимаются разведением подобным образом фактически обрекают животных на страдания.Как отметил Бурматов, для того, чтобы избежать таких ситуаций, заводчики должны проходить официальную регистрацию, платить налоги, вакцинировать животных и содержать их в приемлемых условиях.
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общество, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

Депутат Госдумы Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотята
Котята - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, пишут "Известия".
«

"Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", — рассказал депутат.

По его мнению, те, кто занимаются разведением подобным образом фактически обрекают животных на страдания.
Как отметил Бурматов, для того, чтобы избежать таких ситуаций, заводчики должны проходить официальную регистрацию, платить налоги, вакцинировать животных и содержать их в приемлемых условиях.
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