https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги - РИА Новости, 27.07.2023

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, пишут "Известия". РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:24

2023-07-27T07:24

2023-07-27T08:36

общество

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, пишут "Известия"."Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", — рассказал депутат.По его мнению, те, кто занимаются разведением подобным образом фактически обрекают животных на страдания.Как отметил Бурматов, для того, чтобы избежать таких ситуаций, заводчики должны проходить официальную регистрацию, платить налоги, вакцинировать животных и содержать их в приемлемых условиях.

https://ria.ru/20230719/zhivotnye-1885056991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, владимир бурматов, госдума рф