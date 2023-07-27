https://ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886657874.html

В Москве подростка задержали за подготовку теракта

В Москве подростка задержали за подготовку теракта - РИА Новости, 27.07.2023

В Москве подростка задержали за подготовку теракта

В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на газовом объекте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:26

2023-07-27T16:26

2023-07-27T17:58

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на газовом объекте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий", — уточнила представитель ведомства.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".Следователи установили, что фигурант дела в интернете выяснил, как сделать бомбу и нашел карту объектов газопроводной сети в Московском регионе. После этого он купил компоненты для изготовления взрывных устройств.У подозреваемого дома прошли обыски, следствие будет просить суд арестовать его.Другие детали дела не сообщаются, сейчас идут следственные действия и сбор улик.

https://ria.ru/20230727/srok-1886621074.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юлия иванова, россия