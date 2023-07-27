https://ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886657874.html
В Москве подростка задержали за подготовку теракта
В Москве подростка задержали за подготовку теракта - РИА Новости, 27.07.2023
В Москве подростка задержали за подготовку теракта
В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на газовом объекте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:26
2023-07-27T16:26
2023-07-27T17:58
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на газовом объекте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий", — уточнила представитель ведомства.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".Следователи установили, что фигурант дела в интернете выяснил, как сделать бомбу и нашел карту объектов газопроводной сети в Московском регионе. После этого он купил компоненты для изготовления взрывных устройств.У подозреваемого дома прошли обыски, следствие будет просить суд арестовать его.Другие детали дела не сообщаются, сейчас идут следственные действия и сбор улик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юлия иванова, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Юлия Иванова, Россия
В Москве подростка задержали за подготовку теракта
В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В Москве задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на газовом объекте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
"Не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий", — уточнила представитель ведомства.
Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".
Следователи установили, что фигурант дела в интернете выяснил, как сделать бомбу и нашел карту объектов газопроводной сети в Московском регионе. После этого он купил компоненты для изготовления взрывных устройств.
У подозреваемого дома прошли обыски, следствие будет просить суд арестовать его.
Другие детали дела не сообщаются, сейчас идут следственные действия и сбор улик.
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта