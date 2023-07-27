https://ria.ru/20230727/yanao-1886570956.html

В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам

В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам - РИА Новости, 27.07.2023

В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам

Власти Ямала начали прием заявок на премии, которые могут получить педагоги за большой вклад в воспитание, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:29

2023-07-27T12:29

2023-07-27T12:29

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 27 июл - РИА Новости. Власти Ямала начали прием заявок на премии, которые могут получить педагоги за большой вклад в воспитание, сообщила пресс-служба губернатора региона. "В Год знаний на Ямале и в Год педагога и наставника в России количество получателей профессиональной премии за большой вклад в воспитание обучающихся выросло с 31 до 48. Претендовать на выплату могут теперь не только классные руководители, но и педагоги, участвующие в воспитании детей. Пакет документов о выдвижении кандидатов должен быть направлен органами местного самоуправления сферы образования и руководителями колледжей в департамент образования ЯНАО до 10 сентября", — говорится в сообщении. Новшество поддержал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. Премии в размере 25 тысяч рублей, диплом лауреата и медаль вручат лучшим классным руководителям, кураторам студенческих групп, советникам директоров школ и специалистам по воспитанию в их профессиональный праздник – День учителя. Кандидаты на соискание премии из числа классных руководителей и кураторов студенческих групп должны иметь стаж работы в системе образования Ямала не менее 10 лет, в том числе три года классного руководства в школе или кураторства в колледже. Кандидаты из числа советников директоров и специалистов по воспитанию должны отработать не менее одного года на своих должностях в школах региона, отмечает пресс-служба. Лидеров направления с лучшими практиками по воспитанию детей и подростков определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники окружного департамента образования и регионального института развития образования, представители общественного и родительского советов при департаменте. Специальная профессиональная премия губернатора Ямала "За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся" учреждена в 2021 году. С 1 сентября должность советника директора по воспитанию будет введена в семи колледжах Ямала. Это поможет педагогам и студентам наладить взаимодействие с детскими общественными объединениями и вовлечь молодежь в проекты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", уточняют власти.

https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html

https://ria.ru/20230623/sotsvyplaty-1880021825.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов