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В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам - РИА Новости, 27.07.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:29 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/yanao-1886570956.html
В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам
В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам - РИА Новости, 27.07.2023
В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам
Власти Ямала начали прием заявок на премии, которые могут получить педагоги за большой вклад в воспитание, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:29
2023-07-27T12:29
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 27 июл - РИА Новости. Власти Ямала начали прием заявок на премии, которые могут получить педагоги за большой вклад в воспитание, сообщила пресс-служба губернатора региона. "В Год знаний на Ямале и в Год педагога и наставника в России количество получателей профессиональной премии за большой вклад в воспитание обучающихся выросло с 31 до 48. Претендовать на выплату могут теперь не только классные руководители, но и педагоги, участвующие в воспитании детей. Пакет документов о выдвижении кандидатов должен быть направлен органами местного самоуправления сферы образования и руководителями колледжей в департамент образования ЯНАО до 10 сентября", — говорится в сообщении. Новшество поддержал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. Премии в размере 25 тысяч рублей, диплом лауреата и медаль вручат лучшим классным руководителям, кураторам студенческих групп, советникам директоров школ и специалистам по воспитанию в их профессиональный праздник – День учителя. Кандидаты на соискание премии из числа классных руководителей и кураторов студенческих групп должны иметь стаж работы в системе образования Ямала не менее 10 лет, в том числе три года классного руководства в школе или кураторства в колледже. Кандидаты из числа советников директоров и специалистов по воспитанию должны отработать не менее одного года на своих должностях в школах региона, отмечает пресс-служба. Лидеров направления с лучшими практиками по воспитанию детей и подростков определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники окружного департамента образования и регионального института развития образования, представители общественного и родительского советов при департаменте. Специальная профессиональная премия губернатора Ямала "За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся" учреждена в 2021 году. С 1 сентября должность советника директора по воспитанию будет введена в семи колледжах Ямала. Это поможет педагогам и студентам наладить взаимодействие с детскими общественными объединениями и вовлечь молодежь в проекты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", уточняют власти.
https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html
https://ria.ru/20230623/sotsvyplaty-1880021825.html
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов

В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image / В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам
В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Cropped image /
В ЯНАО стартовал прием заявок на премии педагогам
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 27 июл - РИА Новости. Власти Ямала начали прием заявок на премии, которые могут получить педагоги за большой вклад в воспитание, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"В Год знаний на Ямале и в Год педагога и наставника в России количество получателей профессиональной премии за большой вклад в воспитание обучающихся выросло с 31 до 48. Претендовать на выплату могут теперь не только классные руководители, но и педагоги, участвующие в воспитании детей. Пакет документов о выдвижении кандидатов должен быть направлен органами местного самоуправления сферы образования и руководителями колледжей в департамент образования ЯНАО до 10 сентября", — говорится в сообщении.
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Новшество поддержал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. Премии в размере 25 тысяч рублей, диплом лауреата и медаль вручат лучшим классным руководителям, кураторам студенческих групп, советникам директоров школ и специалистам по воспитанию в их профессиональный праздник – День учителя.
Кандидаты на соискание премии из числа классных руководителей и кураторов студенческих групп должны иметь стаж работы в системе образования Ямала не менее 10 лет, в том числе три года классного руководства в школе или кураторства в колледже. Кандидаты из числа советников директоров и специалистов по воспитанию должны отработать не менее одного года на своих должностях в школах региона, отмечает пресс-служба.
Лидеров направления с лучшими практиками по воспитанию детей и подростков определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники окружного департамента образования и регионального института развития образования, представители общественного и родительского советов при департаменте.
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Специальная профессиональная премия губернатора Ямала "За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся" учреждена в 2021 году.
С 1 сентября должность советника директора по воспитанию будет введена в семи колледжах Ямала. Это поможет педагогам и студентам наладить взаимодействие с детскими общественными объединениями и вовлечь молодежь в проекты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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