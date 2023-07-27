https://ria.ru/20230727/vystavka-pristroystvo-1886620696.html

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 - РИА Новости, 27.07.2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:34

2023-07-27T14:34

2023-07-27T14:34

общество

москва

бездомные животные

домашние животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа.Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЛетом2023 пройдет 6 августа с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки