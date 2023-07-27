В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа.
Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
1 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
2 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
3 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
4 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
5 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
6 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
7 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
8 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
9 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
10 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
11 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
12 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
13 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
1 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
2 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
3 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
4 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
5 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
6 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
7 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
8 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
9 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
10 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
11 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
12 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
13 из 13
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
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#НадоБратьЛетом2023 пройдет 6 августа с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.