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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 - РИА Новости, 27.07.2023
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14:34 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vystavka-pristroystvo-1886620696.html
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 - РИА Новости, 27.07.2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:34
2023-07-27T14:34
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа.Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЛетом2023 пройдет 6 августа с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
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Артем Смирнов
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общество, москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2023

© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта) - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЛетом2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 6 августа.
Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
1 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
2 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
3 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
4 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
5 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
6 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
7 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
8 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
9 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
10 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
11 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
12 из 13
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных благотворительного проекта НАДО БРАТЬ! (БФ Вирта)
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
13 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
1 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
2 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
3 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
4 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
5 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
6 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
7 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
8 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
9 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
10 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
11 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
12 из 13
Выставка бездомных животных благотворительного проекта "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
13 из 13
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
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Кого вы больше любите — кошек или собак?
Проголосовали:45650
1 марта, 16:43
#НадоБратьЛетом2023 пройдет 6 августа с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
 
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