https://ria.ru/20230727/vychet-1886527446.html
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО - РИА Новости, 27.07.2023
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО
ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:14
2023-07-27T09:14
2023-07-27T09:14
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников СВО", — написал он. Он отметил, что получить вычет смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику спецоперации. При этом предлагается отталкиваться от потраченной суммы, "а не от лимита в 120 тысяч". "Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО
Слуцкий: ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале
лидер партии Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников СВО", — написал он.
Он отметил, что получить вычет смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику спецоперации. При этом предлагается отталкиваться от потраченной суммы, "а не от лимита в 120 тысяч".
"Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам", — подчеркнул он.
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение