https://ria.ru/20230727/vychet-1886527446.html

В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО

В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО - РИА Новости, 27.07.2023

В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО

ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:14

2023-07-27T09:14

2023-07-27T09:14

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников СВО", — написал он. Он отметил, что получить вычет смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику спецоперации. При этом предлагается отталкиваться от потраченной суммы, "а не от лимита в 120 тысяч". "Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр