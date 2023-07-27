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В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО - РИА Новости, 27.07.2023
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09:14 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vychet-1886527446.html
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО - РИА Новости, 27.07.2023
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО
ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:14
2023-07-27T09:14
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников СВО", — написал он. Он отметил, что получить вычет смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику спецоперации. При этом предлагается отталкиваться от потраченной суммы, "а не от лимита в 120 тысяч". "Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам", — подчеркнул он.
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР предложили ввести вычет за лечение участников СВО

Слуцкий: ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников спецоперации, написал в телеграм-канале лидер партии Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников СВО", — написал он.
Он отметил, что получить вычет смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику спецоперации. При этом предлагается отталкиваться от потраченной суммы, "а не от лимита в 120 тысяч".
"Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам", — подчеркнул он.
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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