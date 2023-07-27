https://ria.ru/20230727/vsu-1886714742.html

Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ

Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023

Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ

заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:30

2023-07-27T19:30

2023-07-27T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

италия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались неспособны противостоять на передовой хорошо подготовленным российским войскам, заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо."Речь идет о <…> "непобедимых" ВСУ вместе с НАТО, которые пока даже не поцарапали якобы разбитую армию Путина", — отметил он.Измученных украинских солдат, неподготовленных и не имеющих запасных частей для техники, командиры просто отправляют на убой в окопы. В это время Россия метко поражает дорогостоящие немецкие Leopard и американские Bradley, подчеркнул журналист.По его словам, Зеленский, не имея возможности отвоевать ничего, кроме небольших участков земли, пытается наносить удары вглубь российской территории и по Крыму. При этом такие атаки не имеют военного значения. Они призваны убедить обескровленный, скептически настроенный и лишенный единства Запад не сдаваться, добавил Травальо.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886703853.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886663393.html

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в мире, россия, италия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато