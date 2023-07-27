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Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ
заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:30
2023-07-27T19:30
2023-07-27T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
италия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались неспособны противостоять на передовой хорошо подготовленным российским войскам, заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо."Речь идет о <…> "непобедимых" ВСУ вместе с НАТО, которые пока даже не поцарапали якобы разбитую армию Путина", — отметил он.Измученных украинских солдат, неподготовленных и не имеющих запасных частей для техники, командиры просто отправляют на убой в окопы. В это время Россия метко поражает дорогостоящие немецкие Leopard и американские Bradley, подчеркнул журналист.По его словам, Зеленский, не имея возможности отвоевать ничего, кроме небольших участков земли, пытается наносить удары вглубь российской территории и по Крыму. При этом такие атаки не имеют военного значения. Они призваны убедить обескровленный, скептически настроенный и лишенный единства Запад не сдаваться, добавил Травальо.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, италия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Италия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ
IFQ: ВСУ оказались неспособны даже поцарапать российскую армию во время контрнаступления