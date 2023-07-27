Рейтинг@Mail.ru
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 27.07.2023 (обновлено: 20:43 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vsu-1886714742.html
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ
заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:30
2023-07-27T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
италия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались неспособны противостоять на передовой хорошо подготовленным российским войскам, заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо."Речь идет о &lt;…&gt; "непобедимых" ВСУ вместе с НАТО, которые пока даже не поцарапали якобы разбитую армию Путина", — отметил он.Измученных украинских солдат, неподготовленных и не имеющих запасных частей для техники, командиры просто отправляют на убой в окопы. В это время Россия метко поражает дорогостоящие немецкие Leopard и американские Bradley, подчеркнул журналист.По его словам, Зеленский, не имея возможности отвоевать ничего, кроме небольших участков земли, пытается наносить удары вглубь российской территории и по Крыму. При этом такие атаки не имеют военного значения. Они призваны убедить обескровленный, скептически настроенный и лишенный единства Запад не сдаваться, добавил Травальо.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886703853.html
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886663393.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Италия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Отправляют на убой. В Италии испугались новой тактики "непобедимых" ВСУ

IFQ: ВСУ оказались неспособны даже поцарапать российскую армию во время контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались неспособны противостоять на передовой хорошо подготовленным российским войскам, заявил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
"Речь идет о <…> "непобедимых" ВСУ вместе с НАТО, которые пока даже не поцарапали якобы разбитую армию Путина", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина
Вчера, 18:50
Измученных украинских солдат, неподготовленных и не имеющих запасных частей для техники, командиры просто отправляют на убой в окопы. В это время Россия метко поражает дорогостоящие немецкие Leopard и американские Bradley, подчеркнул журналист.
По его словам, Зеленский, не имея возможности отвоевать ничего, кроме небольших участков земли, пытается наносить удары вглубь российской территории и по Крыму. При этом такие атаки не имеют военного значения. Они призваны убедить обескровленный, скептически настроенный и лишенный единства Запад не сдаваться, добавил Травальо.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Танк - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине
Вчера, 16:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИталияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала